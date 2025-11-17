تشکیل 195 حلقه کتابخوان در مساجد گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «رضا حاجتی» مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان امروز دوشنبه، 26 آبان 1404 در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که کتابخوانی و علم آموزی را نه تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک واجب دینی دانسته‌اند گفت: اسلام پرچمدار کتاب و کتابخوانی در زمین است که آغاز رسالت قرآنی‌اش را با قلم شروع می‌کند و ارزشی که قلم و تعلیم و تربیت در قرآن دارد، بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به نقش کتاب در انتقال علم و دانش افزود: در تقویم رسمی کشور از 24 تا 30 آبان هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است که فعالیت‌های مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی به صورت ویژه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه 269 باب کتابخانه در مساجد استان گیلان فعال هستند اذعان کرد: این کتابخانه‌ها با اجرای برنامه‌های متنوع گامی موثر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بر می‌دارند.

وی با بیان اینکه 174 باب کتابخانه در مساجد روستایی دایر بوده و در حال خدمات‌رسانی هستند اعلام کرد: 91 باب معادل 35 درصد کتابخانه‌ها در مساجد شهری فعالیت می‌کنند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد گیلان با اشاره به اینکه کتابخانه‌های مساجد به دو صورت باز وبسته فعالیت دارند تصریح کرد: 79 درصد کتابخانه‌های گیلان در داخل مساجد (کتابخانه باز) فعالیت می‌کنند و21 درصد هم کتابخانه بسته و مخزن‌دار هستند.

وی تشکیل حلقه‌های کتابخوانی را اولویت سال جاری کانون‌های مساجد در برنامه‌های تربیت محور دانست و بیان کرد: حلقه‌های کتابخوانی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و در جهت عملیاتی کردن نهضت کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان مسجدی تشکیل می‌شوند تا بتوانیم کتابخوانی را به یک عادت در جامعه تبدیل کنیم.

حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه دورهمی حلقه‌های کتابخوانی، ایجاد محیطی جذاب برای مخاطبان است افزود: تا کنون 195 حلقه کتابخوانی در گیلان تشکیل شده است.

وی در ادامه به برنامه‌های گرامیداشت هفته کتاب با شعار " بخوانیم برای ایران" در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان اشاره کرد و ادامه داد: پنج کارویژه در گرامیداشت سی و سومین هفته کتاب برای کانون‌های مساجد سراسر کشور تعریف شده که در حال اجرا است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان ثبت حلقه‌های کتابخوانی و ایجاد بانک تالیفات ستاد کانون های مساجد را از کار ویژه‌های هفته کتاب دانست و گفت: اجرای پویش ملی اهدای کتاب به کتابخانه‌های مساجد، ساماندهی و صدور مجوز کتابخانه‌ها، معرفی و پویش کتابخوانی از 11 کتاب تقریظ اخیر رهبر معظم انقلاب به همراه تولید فرآورده های فرهنگی و هنری از کارویژه های هفته کتاب است.

وی اعلام کرد: اجرای طرح ملی شنبه‌های کتاب، نمایشگاه کتاب، تقدیر از فعالان حوزه کتاب، بازدید از کتابخانه‌ها و اهدای تجهیزات کتابخانه‌ای، برگزاری پویش‌ها و مسابقات کتابخوانی، افتتاح کتابخانه، برگزاری جلسات نقد کتاب و ... از دیگر برنامه‌هایی است که در گرامیداشت هفته کتاب به همت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان اجرا می‌شود.

