به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حادثه مرگبار تصادف اتوبوس عمرهگزاران هندی در عربستان، با خانوادههای جانباختگان این واقعه ابراز همدردی کرد و این سانحه را غمانگیز و دردناک خواند.
وی افزود: حادثه در مسیر جاده منتهی به شهر مدینه رخ داده و منجر به جانباختن شماری از زائران هندی از شهر حیدرآباد شده است. بقائی ضمن تسلیت به خانوادههای قربانیان، همدردی دولت و ملت ایران با جامعه هند را ابراز نمود و بر لزوم همکاری بینالمللی در زمینه ایمنی حملونقل زائران تأکید کرد.
بقایی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه ایران برای جانباختگان رحمت و غفران الهی و برای مجروحان حادثه، طلب شفای کامل از خداوند بزرگ خواستار شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین ضمن آرزوی آرامش برای بازماندگان، تأکید کرد که چنین رویدادهایی ضرورت همافزایی میان دولتها برای تضمین امنیت زائران را بیش از پیش آشکار میسازد.
این پیام تسلیت در شرایطی صادر شد که گزارشهای اولیه از محل حادثه نشان میدهد اتوبوس حامل زائران عمره در نزدیکی شهر مدینه حین حرکت در مسیر زیارتی دچار سانحه شده است. منابع منطقهای اعلام کردند امدادگران عربستانی و نیروهای بهداشت مدینه بلافاصله در صحنه حاضر شدند و عملیات انتقال مجروحان به بیمارستان را انجام دادند.
..........................
پایان پیام
نظر شما