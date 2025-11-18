انتقام رژیم آل خلیفه از زندانیان نوجوان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که دادگاههای وابسته به حکومت بحرین طی روزهای گذشته مجموعهای از احکام سنگین صادر کردهاند که مدت برخی از آنها به پنج سال زندان میرسد. این احکام علیه گروهی از زندانیان سیاسی صادر شده که همگی کمتر از ۲۱ سال سن دارند و در ارتباط با آنچه بهعنوان «حوادث ساختمان ۱۷» در زندان الحوض الجاف شناخته میشود، محاکمه شدند.
الوفاق افزود: به این بازداشتشدگان اتهاماتی همچون آتشافروزی، تخریب اموال و ایجاد مصدومیت وارد شده است؛ درحالیکه گزارشهای متعدد نشان میدهد آنچه رخ داده، نتیجه اعتراضات زندانیان به سوءرفتار و بدرفتاری در داخل زندان بوده است.
این احکام شامل تعدادی از نوجوانان و جوانان زندانی سیاسی میشود که از جمله آنها میتوان به حسین الهنان، محمد شوقی، محمد فتحی، صادق حبیل، احمد الزاکی، جاسم الجبل، علی عباس و محمد علی سلمان اشاره کرد. این روند قضایی در چارچوب سیاستی ارزیابی میشود که هدف آن تشدید کنترل امنیتی بر مطالبهگران حقوق و استفاده از ابزارهای قانونی با رویکردی تنبیهی است که با روح عدالت سازگار نیست.
بر اساس گزارشها، ریشه این حوادث به زمانی بازمیگردد که یکی از بازداشتشدگان مورد ضربوجرح یک زندانبان قرار گرفت؛ امری که باعث بروز اعتراضات در بخش ویژه نوجوانان شد. پس از این اعتراضها، نیروهای پلیس با باتوم و گاز اشکآور به داخل ساختمان یورش بردند که این اقدام موجب بروز درگیری، ایجاد آتشسوزی در سلولها و وقوع موارد متعددی از آسیبدیدگی و خفگی شد. چندین نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
