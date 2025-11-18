۴۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در گیلان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن حبیبی» مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در گفتوگوی با اشاره به گرامیداشت هفته کتابخوانی اظهار کرد: کشور ما در حوزه کتابخوانی نیازمند احیا و تبلیغ فرهنگ مطالعه است و باید با گشایش فصل تازهای در هفته کتاب، زمینههای لازم برای تشویق جامعه به مطالعه فراهم شود.
وی هویتبخشی به کتابخوانان را یکی از راههای گسترش فرهنگ مطالعه دانست و افزود: تشکیل نهادهای غیردولتی، شناسایی و تأسیس انجمنهای کتابخوانان حرفهای در سراسر کشور میتواند مردم را به سمت کتاب سوق دهد. همچنین افزایش ساعات و امکانات کتابخانهها دسترسی آسانتر به کتاب را برای مردم، بهویژه جوانان، فراهم میکند.
حبیبی استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی را در توسعه کتابخوانی مؤثر دانست و گفت: تکنولوژیهای جدید ظرفیتی ارزشمند در همه حوزهها هستند و میتوان از آنها برای ترویج فرهنگ مطالعه بهره گرفت.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان معرفی کتابهای مناسب، نقد و بررسی آثار، برگزاری نشستهای فرهنگی و گفتوگو پیرامون کتاب را از جمله برنامههایی دانست که میتواند در فضای مجازی برای جذب جوانان اجرا شود.
وی با اشاره به مدارس، طراحی نوآوریها و ابتکارات متناسب با گروههای سنی دانشآموزان را ضروری دانست و گفت: هفته کتاب میتواند هفته آشتی مردم با کتابخانههای شخصی باشد؛ فرصتی که در آن افراد با توجه ویژه به کتابهای خود، با امانت دادن آثار به دوستان و آشنایان، زمینه ترویج مطالعه را گسترش دهند.
حبیبی با اشاره به نقش بسزای مربیان، معلمان و کتابداران در این مسیر افزود: راهاندازی جنبش کتابخوانی و بازگویی کتاب در مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان، کتاب را ابزاری مؤثر برای ترویج اندیشه ایثار و شهادت دانست و گفت: بنیاد حفظ آثار تاکنون ۴۲۰ عنوان کتاب در حوزه معارف دفاع مقدس و مقاومت منتشر کرده است.
