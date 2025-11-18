به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسان، امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه با حضور ۴۷ ایران‌شناس از ۲۴ کشور جهان در دانشگاه شیراز برگزار شد؛ رویدادی که به گفته مسئولان، نقطه عطفی در مسیر جهانی‌سازی مطالعات ایران‌شناسی به شمار می‌رود.

در این مراسم، حسین دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با قدردانی از مشارکت گسترده اندیشمندان بین‌المللی، این اجلاس را فراتر از یک همایش علمی دانست و گفت: این گردهمایی آیینی از هم‌افزایی دل‌ها و اندیشه‌ها برای شناخت ژرفای تمدنی ایران بود؛ تمدنی که هنوز تپش آن در رگ‌های تاریخ شنیده می‌شود.

وی با اشاره به ارائه ۳۰۰ مقاله پژوهشی، برگزاری هفت نشست تخصصی و آغاز چهار طرح پژوهشی مشترک، از شکل‌گیری شبکه جهانی ایران‌شناسان به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم این اجلاس یاد کرد و افزود: ایران‌شناسی امروز، زبان مشترک فرهنگ‌ها و راهی برای شناخت انسان است.

دیوسالار همچنین از برنامه‌های آینده این حوزه خبر داد که شامل ایجاد کرسی‌های ایران‌شناسی در دانشگاه‌های معتبر جهان، راه‌اندازی پایگاه دیجیتال متون ایران‌شناسی، اعطای بورس‌های بین‌المللی، تدوین دایره‌المعارف ده‌جلدی ایران‌شناسی به سه زبان و طراحی جایزه ملی ایران‌شناسی می‌شود.

محمود جعفری‌دهقی، دبیرکل اجلاس، نیز با اشاره به مشارکت دانشگاه‌های برجسته کشور و نهادهایی چون بنیاد ایران‌شناسی، بر ضرورت تداوم این رویداد در قالب دبیرخانه دائمی تأکید کرد.

در ادامه، محسن فانیانی، معاون بنیاد ایران‌شناسی، با اشاره به نقش ایران‌شناسی در مقابله با جریان ایران‌هراسی، گفت: تقویت پژوهش‌های علمی در این حوزه می‌تواند در کاهش هجمه‌های رسانه‌ای علیه ایران مؤثر باشد.

وی با استناد به آمار بنیاد ایران‌شناسی، از شناسایی حدود ۳۸۰۰ پژوهشگر فعال در حوزه ایران‌شناسی در جهان خبر داد و خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی انجمن ایران‌شناسی شد.

سعید بختیاری، نماینده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نیز آمادگی این مرکز را برای میزبانی دبیرخانه دائمی اجلاس اعلام کرد.

در پایان، علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز، با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر، گفت: شیراز تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه پایتخت فرهنگی ایران و پلی میان گذشته پرشکوه و آینده روشن بشریت است.

