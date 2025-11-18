توان موشکی ایران حاصل پیوند علم و مهارت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه، ۲۷ آبان در اولین رویداد معرفی ظرفیت‌های طرح بورس صنعت و مشاغل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در دانشگاه‌های صنعتی، نقش این مراکز علمی را در تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی برجسته دانست.

عزیزی با اشاره به ضرورت پیوند علم و مهارت در نظام آموزشی کشور اظهار داشت: امروز علم توأم با مهارت، از ارکان اصلی قدرت‌سازی در حوزه امنیت ملی پایدار به‌شمار می‌رود و دانشگاه‌های صنعتی می‌توانند با تربیت نیروهای متخصص و توانمند، در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های علمی ایران در حوزه‌های نظامی و موشکی، به تأثیر این توان در جنگ ۱۲روزه اخیر اشاره کرد و گفت: پاسخ قاطع و کوبنده ایران به دشمن، حاصل اتکای ما به دانش بومی و توان علمی در عرصه موشکی بود.

عزیزی در ادامه افزود: دانشگاه صنعتی شیراز با توسعه مهارت‌های صنعتی در حوزه‌هایی چون فناوری هسته‌ای و صنایع دفاعی، می‌تواند سهم مهمی در افزایش قدرت ملی ایفا کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان با اعلام حمایت قاطع از دانشگاه‌های صنعتی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، از توسعه و پیشرفت این دانشگاه‌ها حمایت کند.