به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز، در همایش بین‌المللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» با اشاره به نقش تاریخی شیراز در پرورش اندیشه‌های اثرگذار جهان اسلام، اظهار کرد: دانشگاه شیراز افتخار دارد که میزبان این رویداد فاخر است؛ همایشی که در آستانه روز جهانی فلسفه، فرصتی برای بازخوانی نقش بی‌بدیل مکتب شیراز در اعتلای علوم عقلی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه شیراز در طول تاریخ به‌عنوان «دارالعلم» و کانون پرورش افکار عمیق شناخته شده، افزود: مقام معظم رهبری نیز تعبیر حکیمانه‌ای درباره جایگاه شیراز دارند و آن را دانشگاهی دار می‌دانند.

افشاری‌فر یکی از عوامل شکل‌گیری مکتب شیراز را مدارای فرهنگی و روحیه دیگرپذیری مردم این شهر دانست و اظهار کرد: همین ویژگی موجب شده تا شیراز به بستری برای ظهور اندیشه‌های عمیق در حوزه علوم انسانی تبدیل شود.

رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه این دانشگاه خود را میراث‌دار یک ارثیه گران‌سنگ می‌داند، تصریح کرد: پاسداری از این سرمایه عظیم فرهنگی و تمدنی وظیفه ماست و در این مسیر، دانشکده الهیات و معارف اسلامی با بهره‌گیری از اساتید برجسته، نقش مهمی در احیای مکتب شیراز ایفا می‌کند.

وی در پایان، یکی از دستاوردهای مهم این همایش را تقویت هویت ملی و دانشگاهی دانست و گفت: وقتی دانشجوی ما بداند در شهری تحصیل می‌کند که خاستگاه بزرگان و محققان بوده، با انگیزه بیشتری درس می‌خواند و خود را بخشی از یک تمدن عمیق می‌بیند.

