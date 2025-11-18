بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به نقش محوری فارس در تاریخ و تمدن ایران، از میزبانی این استان در ادامه برنامههای بینالمللی ایرانشناسی خبر داد و گفت: در دو روز گذشته، شیراز و مجموعه جهانی تختجمشید میزبان بیش از ۷۰ ایرانشناس برجسته از کشورهای مختلف جهان بودند. این برنامه در ادامه رویدادهای برگزارشده در تهران و با هدف گسترش تعاملات علمی و فرهنگی در حوزه ایرانشناسی برگزار شد.
وی افزود: در ادامه برنامههای توسعه بینالمللی ایرانشناسی، استان فارس طی دو روز میزبان جمعی از برجستهترین پژوهشگران حوزه فرهنگ و تمدن ایران بود. بازدید از مجموعه جهانی تختجمشید و برگزاری میزگردی با محوریت کوروش بزرگ، از جمله برنامههای شاخص این رویداد علمی و فرهنگی بود که با حضور بیش از ۷۰ ایرانشناس خارجی و جمعی از اندیشمندان داخلی برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس برگزاری میزگرد تخصصی با محوریت شخصیت تاریخی کوروش بزرگ و مفهوم "کروشناسی" در قلب مجموعه تختجمشید، فرصتی بیبدیل برای گفتوگوی علمی میان اندیشمندان داخلی و خارجی فراهم کرد. این نشستها نهتنها به تعمیق شناخت از تاریخ ایران پیش و پس از اسلام کمک میکند، بلکه زمینهساز تقویت دیپلماریف جایگاه ایران در حافظه جهانی است.
مریدی با تأکید بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی خاطرنشان کرد: نخستین میزگرد این سلسله نشستها با حضور و ریاست دکتر عبدل خیراندیش، استاد برجسته تاریخ، در سالن مجموعه تختجمشید برگزار شد. در این نشست، ابعاد مختلف شخصیت کوروش، میراث فکری و فرهنگی او، و تأثیرات جهانی اندیشههایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین از برنامهریزی برای تداوم این نشستها در قالب همکاریهای مشترک با مراکز علمی بینالمللی خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای بینظیر استان فارس در حوزه میراث ملموس و ناملموس، تلاش داریم این استان را به یکی از قطبهای اصلی گفتوگوی تمدنها و مطالعات ایرانشناسی در سطح منطقه و جهان تبدیل کنیم.
وی در پایان از همراهی نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی کشور در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که چنین برنامههایی بتواند به تقویت پیوندهای فرهنگی میان ایران و سایر کشورها و نیز معرفی هرچه بهتر گنجینههای تاریخی این سرزمین کهن بینجامد.
