کشورهای آسیایی، نخستین جایگاه فرهنگی و تمدنی بشر را دارا هستند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا، صبح امروز طی یک نشست خبری در مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی، به سوالات اصحاب رسانه پیرامون این همایش پاسخ گفتند.

دکتر قربان پور، دبیر اجرایی همایش در این نشست خبری اظهار داشت: مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی به عنوان یکی از ارکان تخصصی المصطفی، درحوزه دانشی زبان و فرهنگ طی ۷ سال اخیر،۶ همایش بین المللی مرتبط با مناطق مختلف جهان را برگزار نموده است و انشالله ۱۶ آذر امسال نیز شاهد اختتامیه هفتمین همایش خواهیم بود.

وی با اشاره به انتخاب یازده مقاله برگزیده در این همایش به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و چینی یادآور شد: همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا که از مهر ماه ۱۴۰۳ آغاز گردید، در آذرماه ۱۴۰۴ با برگزاری مراسم اختتامیه در این مجتمع به کار خود پایان خواهد داد.

قربان پور با اشاره به پیوندهای تاریخی اقتصادی، علمی و فرهنگی میان ایران و کشورهای شرق آسیا، اظهار داشت: در این بخش تخصصی، ضرورت دارد پیشینه زبانی و تمدنی ارتباطات میان فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم. در همین راستا مقالات متعددی به همایش ارائه گردید و پیش نشست هایی نیز در راستای بازشناسی ظرفیت های فرهنگی میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا به واسطه این همایش برگزار شد.

وی با اشاره به پرداختن به تبادلات فرهنگی میان ایران و کشورهای امریکای لاتین و غرب آسیا در همایش های سال های گذشته این مجتمع، ابراز داشت: در همایش امسال کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین، کره، چین و تایلند بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و مقالاتی نیز از پژوهشگران این کشورها دریافت نمودیم که در روز همایش ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به نقش این همایش در تقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور، تصریح کرد: امیدواریم محصول همایش مورد توجه متخصصین، فعالان فرهنگی و اجتماعی در مجامع علمی قرار گیرد. در روز اختتامیه همایش بنا داریم یک جشنواره فرهنگی نیز برگزار نماییم و علاوه بر نمایش آثار و کتب تخصصی که به زبان های مختلف شرق آسیا تالیف و تدوین شده است، آداب و رسوم، فرهنگ و پوشش مناطق شرق آسیا در معرض نمایش علاقه مندان قرار گیرد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام دکتر مطهری، دبیر علمی همایش، خاطرنشان کرد: کشورهای آسیایی به لحاظ زبانی، فرهنگی و تمدنی، نخستین جایگاه زیستی بشر را دارا هستند. قدمت و سابقه مردمان آسیا بیش از سایر قاره هاست و شناخت زوایای زبانی آنها در خصوص گسترش روابط با این کشورها بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی تنوع فراوان کشورهای آسیایی را موجب دشوار شدن کار تحقیقاتی برای پژوهشگران دانست و افزود: برگزاری چنین همایش هایی به شناخت جوامع علمی نسبت به این کشورها سرعت می دهد. همایش مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا نیز با هدف شناخت بیشتر و ایجاد فصل جدیدی از روابط بر اساس مشترکات طرح ریزی شده است.

حجت الاسلام مطهری با اشاره به دریافت حدود ۱۴۰ مقاله به زبان های مختلف انگلیسی، عربی، فارسی، چینی، کره ای و… توسط دبیرخانه همایش، یادآور شد: در این خصوص ۶۰ پیش نشست تا کنون برگزار شده است که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به تنوع زبانی و حضور کارشناسان بین المللی از کشورهای مختلف اشاره نمود که به صورت حضوری و برخط برگزار گردیدند. همچنین تهیه کتابچه چکیده مقالات و انتشار مقالات در نشریات معتبر، در دستور کار همایش قرار دارد که پس از همایش در این باره اقدام خواهد شد.

دبیر علمی همایش در پایان با اشاره به رقابت تمدنی امروز در فضای بین الملل، اظهار داشت: در یک سوی این رقابت تمدنی با نگاه و فرهنگ غربی قرار دارد و از سوی دیگر شاهد حضور تمدنی با نگاه و فرهنگ شرقی هستیم. با پدید آمدن یک تمدن قدرتمند شرقی، می توان در برابر تمدن های دیگر رخ نمایی نمود. طبیعتا بخشی از این جریان تمدنی خود را در حوزه زبان و فرهنگ نشان می دهد که در سایر حوزه ها از جمله اقتصاد نیز بازتاب خواهد داشت.

