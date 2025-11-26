  1. صفحه اصلی
عکسی خبری | اقامه عزای فاطمی در مرکز دارالزهرا در پاتالونگ تایلند

۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۳
کد مطلب: 1754568
عکسی خبری | اقامه عزای فاطمی در مرکز دارالزهرا در پاتالونگ تایلند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در مرکز درالزهرا(س) پاتالونگ تایلند به عزاداری پرداختند.

