عکسی خبری | اقامه عزای فاطمی در مرکز دارالزهرا در پاتالونگ تایلند ۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۳ کد مطلب: 1754568 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در مرکز درالزهرا(س) پاتالونگ تایلند به عزاداری پرداختند.
