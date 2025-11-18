  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست

پادکست طرز | پندها؛ بخش دوم: خطای راز...

۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۹
کد مطلب: 1751827
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها؛ بخش دوم: خطای راز...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و سوم: پندها (2).

دریافت 9 MB

محدوده‌ی حریم شخصی شما کجاست؟ تا چه حدی حاضر به دادن اجازه ورود به دیگران هستید؟ آیا حاضرید خصوصی‌ترین نهفته‌های خود را با کسی به اشتراک بگذارید؟ از میان همه آدمهایی که می‌شناسید، چه کسی می‌تواند از حریم شما بهتر دفاع کند؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha