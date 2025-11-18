پادکست طرز | پندها؛ بخش دوم: خطای راز...

محدودهی حریم شخصی شما کجاست؟ تا چه حدی حاضر به دادن اجازه ورود به دیگران هستید؟ آیا حاضرید خصوصیترین نهفتههای خود را با کسی به اشتراک بگذارید؟ از میان همه آدمهایی که میشناسید، چه کسی میتواند از حریم شما بهتر دفاع کند؟
۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۹
کد مطلب: 1751827
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و سوم: پندها (2).
