به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد «ایست لندن/شرق لندن» پس از موج گسترده انتقادها نسبت به سیاست تفکیک جنسیتی در یک دوی خیریه، بار دیگر ناچار به بازنگری در مقررات خود شد. این رویداد که ماه گذشته در پارک ویکتوریای لندن برگزار شد، تنها برای «مردان، پسران در هر سنی و دختران زیر ۱۲ سال» اعلام شده بود و همین موضوع موجی از حملات اسلام‌هراسانه و جنجال‌سازی‌ها را در پی داشت.

دوی خیریه «Muslim Charity Run» که با همکاری مسجد ایست لندن و مرکز اسلامی لندن برگزار شد، صدها شرکت‌کننده و حامی جذب کرد، اما با انتقادات رسانه‌های جریان اصلی بریتانیا مواجه شد. آنان معتقد بودند که این رویداد باید فراگیرتر طراحی می‌شد تا به بازتولید «کلیشه‌های منفی» منجر نشود. با این حال، کمیسیون برابری و حقوق بشر بریتانیا (EHRC) اعلام کرد که برنامه‌ای برای اقدام بیشتر ندارد و منتظر بررسی سیاست‌های جدید پیش از برگزاری رویداد سال آینده خواهد ماند.

سخنگوی حقوق بشر بریتانیا اعلام کرد که برگزارکنندگان تعهد داده‌اند سیاست‌ها و ساختار رویداد را بازنگری کنند و در صورت دریافت شکایت‌های جدید، این نهاد آماده بازبینی دوباره موضوع است. بنابر گزارش برخی رسانه‌ها، از جمله دیلی‌میل، برگزارکنندگان وعده داده‌اند سال آینده زنان در تمامی سنین نیز امکان شرکت داشته باشند؛ ادعایی که تاکنون از سوی مسجد تأیید یا تکذیب نشده است.

با وجود این انتقادات، مسجد ایست لندن تأکید دارد که رویداد مزبور کاملاً مطابق با قوانین موجود برگزار شده و «دوهای تک‌جنسیتی» طبق بخش ۱۹۵ قانون برابری ۲۰۱۰ کاملاً قانونی است. سخنگوی مسجد یادآور شد که نمونه‌های مشابهی از این برنامه‌ها در سراسر بریتانیا وجود دارد، از جمله مسابقات زنان و جلسات شنا در مراکز جامعه یهودی. او ادعاهای مطرح‌شده دربارۀ نقض قانون برابری را «کاملاً نادرست» توصیف کرد.

پیش‌تر سوفیا عالم، مدیر برنامه‌های مسجد و مسئول «مرکز مریم» ویژه بانوان، درباره این جنجال‌سازی‌ها گفته بود هیچ‌یک از زنان نمازگزار از این اتفاق ابراز نارضایتی و شکایت نکرده‌اند و افزود: به‌عنوان یک زن، مضحک است که عده‌ای فکر می‌کنند ما به نجات نیاز داریم. آنها اصلا ارزش‌های دینی ما را درک نمی‌کنند.

او در ادامه توضیح داد که قالب این برنامه بر اساس خواست جامعه محلی طراحی شده بود تا مردان همراه فرزندانشان شرکت کنند.

به‌گفته سوفیا عالم، در ابتدا امکان ثبت‌نام برای بانوان نیز وجود داشت اما تنها یک یا دو نفر اعلام آمادگی کردند. عالم افزود: ما کسی را منع نکرده‌ایم؛ این خواست خود جامعه بود.

