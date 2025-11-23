بازداشت ۹۰ نفر از حامیان گروه »فلسطین اکشن« در لندن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس بریتانیا روز شنبه دست‌کم ۹۰ نفر را در لندن بازداشت کرد. این افراد در میدان «تافیستوک» تجمع کرده بودند تا علیه تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» که در ژوئیه گذشته اجرایی شد، اعتراض کنند.

فعالان حاضر در میدان، پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «من مخالف نسل‌کشی هستم» و «من از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم» در دست داشتند که توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

پلیس لندن در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دست‌کم ۹۰ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند.

گروه «فلسطین اکشن» که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، پس از جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شهرت یافت. این گروه به دلیل اقداماتش برای توقف تولید در کارخانه‌های شرکت‌های طرف قرارداد با اسرائیل شناخته می‌شود؛ از جمله حمله به کارخانه شرکت «البیت سیستمز» اسرائیل در بریستول که باعث توقف تولید پهپادهای نظامی شد.

اولین گام برای قرار دادن این گروه در فهرست سازمان‌های «تروریستی» بریتانیا، پس از حمله هواداران آن به پایگاه هوایی «بریز نورتون» در آکسفوردشایر در ۲۰ ژوئن گذشته برداشته شد. در آن اقدام، هواداران با پاشیدن رنگ قرمز بر موتور دو هواپیمای نظامی و برافراشتن پرچم فلسطین، اعتراض خود را به عملیات نظامی این هواپیماها در خاورمیانه نشان دادند.

مجلس عوام بریتانیا در ۲ ژوئیه، طرح ممنوعیت این گروه را تصویب کرد و یک روز بعد، مجلس اعیان نیز آن را تأیید نمود. گروه «فلسطین اکشن» سپس به دادگاه عالی شکایت برد اما در ۴ ژوئیه درخواستش رد شد.

بر اساس این قانون، از ۵ ژوئیه عضویت یا حمایت از گروه «فلسطین اکشن» جرم تلقی می‌شود و می‌تواند تا ۱۴ سال زندان به همراه داشته باشد. همچنین پوشیدن لباس یا حمل نمادهای این گروه مجازات حبس تا ۶ ماه را در پی دارد. از زمان ممنوعیت این گروه تاکنون، صدها نفر از هواداران آن توسط پلیس بازداشت شده‌اند.

