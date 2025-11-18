به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه سهشنبه در کاخ سفید میزبان محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان بود و در این دیدار بار دیگر با لحنی خاص علیه ایران سخن گفت و همزمان از سرمایهگذاریهای کلان ریاض در آمریکا تمجید کرد.
ترامپ با تکرار ادعاهای قبلی خود افزود: «هیچ رئیسجمهوری به جز من جرات نکرد برنامه هستهای ایران را بمباران کند. ما با بمبافکنهای B-۲ ظرفیت هستهای ایران را کاملاً نابود کردیم.»
او این اقدام را «کاملاً درست» خواند و افزود: «اجازه نخواهیم داد ایران حتی نزدیک سلاح اتمی شود.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه همان خط قدیمی را تکرار کرد و گفت: «احساس میکنم ایران الان خیلی مشتاق توافق است. رسیدن به توافق با ایران خوب خواهد بود.»
ترامپ اما بخش قابل توجهی از سخنانش را به ستایش مالی از عربستان اختصاص داد و اعلام کرد: «عربستان تاکنون ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری کرده و این رقم تا پایان سال اول دورهام به یک تریلیون دلار خواهد رسید. ما در مجموع به سرمایهگذاری ۱۷ تریلیون دلاری دست یافتهایم و تا پایان سال اول به ۲۱ تریلیون دلار میرسیم.»
او افزود: «آمریکا در حال ساخت بزرگترین شبکه کارخانههای جهان است و عربستان با این سرمایهگذاریها هزاران شغل آمریکایی ایجاد کرده است.»
وی با هدف جلب حمایت مالی عربستان در ایالات متحده با تمجید از بنسلمان به قتل جمال خاشقچی اشاره کرد و مدعی شد: بن سلمان از این اتفاق بیخبر بود!
این دیدار و سخنان ترامپ نشاندهنده تداوم همان سیاست همیشگی او است: تهدید و گزافهگویی علیه ایران از یک سو و چشم دوختن به دلارهای نفتی عربستان از سوی دیگر.
