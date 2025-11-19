ترامپ: ولیعهد سعودی هیچ اطلاعی از ماجرای خاشقجی نداشت!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جریان نشست خود با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، از پاسخ به پرسشی درباره قتل روزنامه‌نگار سعودی، جمال خاشقجی، خودداری کرد و طرح این موضوع را اقدامی برای «ایجاد شرمساری» برای مهمان خود دانست. در مقابل، بن سلمان از روند قضایی پیگیری این پرونده در عربستان دفاع کرد.

محمد بن سلمان در پاسخ به پرسشی درباره قتل خاشقجی گفت: «این موضوع بسیار دردناک و خطای فاحش بود» و از تحقیقات انجام‌شده در عربستان دفاع کرد.

وی افزود: «از دست دادن جان هر انسانی بدون هدف واقعی یا به شکل غیرقانونی، بسیار دردناک است و برای ما در عربستان نیز رنج‌آور بود.»

ولیعهد سعودی تأکید کرد که کشورش «تمامی اقدامات درست را در روند تحقیق انجام داده» و «نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای به کار بسته است.»

ترامپ در واکنش به پرسش درباره قتل خاشقجی گفت: «او فردی بسیار بحث‌برانگیز بود. بسیاری از مردم از او خوششان نمی‌آمد. چه دوستش داشته باشید یا نه، اتفاقاتی رخ می‌دهد. اما ولیعهد هیچ اطلاعی از این موضوع نداشت و همین کافی است.»

وی در ادامه افزود: «اتفاقات رخ می‌دهد» و اصرار داشت که محمد بن سلمان ـ که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) او را مظنون اصلی صدور دستور قتل دانسته بود ـ در این ماجرا دخالت نداشته است.

ترامپ تأکید کرد: «ولیعهد چیزی از این موضوع نمی‌دانست و نیازی نیست با طرح چنین پرسشی مهمانمان را شرمسار کنیم.»

گفتنی است آخرین سفر محمد بن سلمان به واشنگتن به سال ۲۰۱۸ ـ چند ماه پیش از قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه ـ بازمی‌گردد.

ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان داد که ولیعهد سعودی به احتمال زیاد دستور این ترور را صادر کرده است، هرچند او همواره هرگونه دخالت را رد کرده است.

