به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که جنگنده‌های اف-۳۵ که ایالات متحده قصد فروش آن‌ها به عربستان سعودی را دارد، از نظر فناوری و قابلیت‌ها کمتر از نمونه‌هایی خواهد بود که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که بر اساس قوانین آمریکا برای حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه الزامی است.

مسؤولان و کارشناسان دفاعی آمریکا تأکید کردند که جنگنده‌های اف-۳۵ عربستان فاقد برخی ویژگی‌های پیشرفته‌ای خواهند بود که در نسخه‌های اسرائیلی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تفاوت ناشی از قانونی است که تضمین می‌کند رژیم صهیونیستی همواره برتری نظامی خود را در خاورمیانه حفظ کند.

این خبر پس از آن منتشر شد که رئیس‌جمهور آمریکا در هفته جاری از توافق فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان خبر داد. مقام‌های آمریکایی توضیح دادند که جنگنده‌های سعودی فاقد سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی و تجهیزات جنگ الکترونیک خواهند بود.

رژیم صهیونیستی علاوه بر این، از امتیازات ویژه‌ای برای تغییر و ارتقای جنگنده‌های اف-۳۵ برخوردار است؛ از جمله امکان ادغام سامانه‌های تسلیحاتی داخلی و افزودن قابلیت‌های ویژه مانند اختلال در رادار. این تغییرات تنها با موافقت آمریکا امکان‌پذیر است.

از نظر تعداد نیز اسرائیل برتری دارد؛ این رژیم هم‌اکنون دو اسکادران اف-۳۵ در اختیار دارد و یک اسکادران دیگر نیز در حال سفارش است، در حالی که عربستان تنها دو اسکادران دریافت خواهد کرد که تحویل آن‌ها چند سال به طول خواهد انجامید.

................................

