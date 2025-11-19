به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «الی کوهن» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی، امروز چهارشنبه در واکنش به شرط ولیعهد سعودی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل گفت: «اگر بهای این روند، تشکیل دولت فلسطینی باشد که امنیت اسرائیل را تهدید کند، از عادی‌سازی صرف‌نظر خواهم کرد.»

کوهن در گفت‌وگو با پایگاه خبری «وای نت» تأکید کرد که جزئیات توافق فروش جنگنده‌های آمریکایی به عربستان هنوز نهایی نشده و اسرائیل بر حفظ برتری نظامی خود در خاورمیانه پافشاری خواهد کرد.

وی افزود: «می‌دانم ایالات متحده فناوری‌هایی پیشرفته‌تر از جنگنده‌های F-35 دارد و اسرائیل بر حفظ این مزیت اصرار خواهد داشت.»

کوهن همچنین اشاره کرد که حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از محمد بن سلمان می‌تواند روند عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل را تسریع کند و پیش‌بینی کرد که ۶ تا ۷ کشور دیگر نیز بدون تشکیل دولت فلسطینی به توافق‌های ابراهیم بپیوندند.

این اظهارات همزمان با اعلام رسمی آمریکا مبنی بر قرار دادن عربستان سعودی در جایگاه متحد اصلی خارج از ناتو مطرح شد.

ترامپ در دیدار با محمد بن سلمان در کاخ سفید گفت: «خوشحالم که سطح همکاری نظامی خود را ارتقا داده و عربستان را رسماً به‌عنوان متحد اصلی خارج از ناتو معرفی می‌کنیم.»

کاخ سفید نیز از امضای توافق دفاعی راهبردی مشترک میان ترامپ و بن سلمان خبر داد؛ توافقی تاریخی که بیش از ۸۰ سال شراکت دفاعی را تقویت کرده و بازدارندگی در سراسر خاورمیانه را افزایش می‌دهد.

ترامپ در این دیدار تأکید کرد که جنگنده‌های F-35 ارائه‌شده به عربستان مشابه نمونه‌های اسرائیلی خواهد بود و روابط واشنگتن و ریاض را «در بهترین وضعیت» توصیف کرد.

..............................

پایان پیام/ 167