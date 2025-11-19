تقریظ رهبر انقلاب بر ۳ کتاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها و هفته کتاب با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقش‌آفرینی‌های زنان قهرمان ایرانی و در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، مراسم انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب‌های «تب ناتمام»، «همسفر آتش و برف» و «خانومْ ماه» در تالار وحدت تهران برگزار شد.

متن تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «تب ناتمام» به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بی‌پایان مادر صبور و پرتحمّل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است.

به راوی و نویسنده باید آفرین گفت.

سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.

دی ۱۴۰۰

کتاب «تب ناتمام» زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز قطع نخاع، شهید حسین دخانچی از قم را روایت میکند. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده‌ی کتاب و انتشارات حماسه‌ی‌یاران ناشر آن است.

***

متن تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «خانومْ ماه» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

این کتاب یکسره عشق و ایمان است.

نگارنده تا توانسته با ادبیات شیوا و سلیقه‌ی رنگین خود، از این عشق و ایمان پرده برداری کرده است. ولی

هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن.

آنچه باید با چشم دل ببینیم بیش از آن است که با چشم صورت خوانده‌ایم.

لایه‌های پنهان را جور دیگر باید دید و فهمید.

شاید صدای آسمانی حاج شیرعلی در هنگام خواندن دعای کمیل کمکی در این‌باره بکند یا اشکهای همسر شهید بر روی سنگ مزارش.

غصه‌های این بانو مرا غصه‌دار کرد، مثل غصه‌ها و قصه‌های همسران و مادران دیگر شهدای عزیز، حالات روحانی و معنوی شهید و داغدارانش را در بسیاری از موارد از پشت پرده اشک خواندم، چنانکه در زندگینامه‌های شهیدان دیگر.

آذر ۱۴۰۱

«خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْ‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است که به قلم ساجده تقی‌زاده نوشته و توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

***

متن تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «همسفر آتش و برف» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

این، کارِ نو و مبتکرانه‌ئی در نگارش زندگی شهید و همسر شهید است؛ جذاب و اثرگذار ..

در ترکیب زیبا و شیرینِ آن یقیناً ذهن و زبان شیرین راوی مؤثر بوده، ولی بی‌شک هنر نویسنده و خلاقیت و نوآوری او نیز نقش مهمّی داشته است.

سلام خدا بر شهید قهاری و همسر صبور و دانا و شجاع او، و درود بر نویسنده‌ی خوش ذوق و هنرمند کتاب.

فروردین ۱۴۰۳

«همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.

................................

پایان پیام/ 167