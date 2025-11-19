به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «زهره هادی» خواهر شهید گرانقدر ابراهیم هادی عصر امروز چهارشنبه، 28 آبان 1404 در نهمین اجلاسیه عقیلة ‌النساء ملازمان حرم استان گیلان در سخنانی پرشور و سرشار از مضامین انقلابی و زینبی، با تاکید بر مسئولیت سنگین امروز جامعه به‌ویژه بانوان، اظهار کرد: امروز روز عمل کردن است، روز شعار نیست. ما هر کدام پیام‌آوران راه حضرت زینب(س) هستیم و این رسالت بر دوش تک‌تک ماست.

وی با خطاب قرار دادن بانوان حاضر گفت: نه تنها من، بلکه همه خواهران به همه خواهران می‌گویم خواهری کنید. اگر سال‌ها در مسیر روشن اهل‌بیت بوده‌ایم، دوست داریم یکپارچه و کنار هم قدم برداریم تا مسیر ظهور مشخص شود.

شهدا مسئولیت ما را تعیین کردند؛ مبادا از مسیر قله جا بزنیم

خواهر شهید هادی با یادآوری مجاهدت‌های شهدا تصریح کرد: وظیفه سنگینی بر گردن ماست. شهدا برای ما وظیفه تعیین کرده‌اند و ما باید انجام وظیفه کنیم. اگر هشت سال دفاع مقدس را درک نکردیم، اگر جنگ و سختی‌ها را لمس نکردیم، امروز جنگ دوازده‌روزه برای آگاهی و بصیرت ما لازم بود.

وی با اشاره به شهدای اخیر گفت: درست است که عزیزانی را از دست دادیم؛ سربازان شاخص امام‌زمان(عج) را از دست دادیم؛ اما با افتخار می‌گوییم این‌ها بار دیگر مسیر را روشن نگه داشتند. سابقه نداشت که صبح تا شب یکی پس از دیگری از عزیزانمان را از دست بدهیم، اما هر کدامشان پیام خاصی داشتند.

زهره هادی با تجلیل از ایستادگی فرماندهان مقاومت افزود: رجزخوانی سردار سلامی و ایستادگی او در برابر دشمن، در جنگ دوازده‌روزه نشان داد اسلام یعنی چه و هشت سال دفاع مقدس یعنی چه.

خواهر شهید هادی با نقل سخنان همسر شهید حاجی‌زاده ادامه داد: همسر سردار حاجی‌زاده گفت ما مدیون همسرانمان هستیم. با مقاومت و استواری‌شان توانستند کنار مردم بایستند تا رهبرمان از ما راضی باشد. درس این‌ها باید به نسل آینده منتقل شود؛ نکند غافل شویم و از قله جا بزنیم.

وی با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب تأکید کرد: همان‌طور که حضرت آقا فرمودند ما به قله نزدیک شده‌ایم، نکند وسط راه جا بزنیم. اگر می‌خواهیم پرچم اصیل را به دست آقا حجت‌بن‌الحسن مهدی فاطمه(س) بدهیم، همه باید کار کنیم؛ زن و مرد، همدل و همراه.

خواهر شهید هادی با اشاره به لحظات سخت جنگ دوازده‌روزه گفت: در روزهای جنگ، کنار مادران شهدا بودیم. برخی چند روز فرزندانشان مفقود شده بود. به آن‌ها گفتیم می‌دانیم چه حالی دارید؛ گفتند بسیار سخت است. آن‌ها چهار روز این‌گونه بودند، در حالی که مادرانی هستند که چهل سال است چشم‌انتظارند.

وی با اشاره به روحیه مادران شهدا گفت: این جنگ دوازده‌روزه درس بزرگی به ما داد. خوشا به حال کسانی که در این چند روز پایان‌نامه خود را از آقا حجت بن‌الحسن گرفتند و امضا شد.

خواهر شهید هادی افزود: شاید روزی برادران شهید ما، مثل آقا ابراهیم و امثال او، یک دقیقه بیایند و بگویند شما بعد از ما چه کردید؟ چه جوابی برایشان داریم؟ چه جوابی برای مادران چشم‌انتظار داریم؟ جز اینکه بگوییم کوتاهی‌های ما را ببخشید.

وی گفت: این درخت تنومند شجره طیبه انقلاب با خون همین عزیزان آبیاری شد. آقا ابراهیم‌ها هنوز هم در کانال‌ها حضور دارند و به ما امید می‌دهند. هر بار دلگیر می‌شویم، یادشان می‌افتیم و دوباره مقاوم می‌شویم.

زهره هادی افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم تا دل رهبرمان شاد شود. نگذاریم انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، همان‌طور که حضرت امام فرمودند. ما باید پایه مقاومت را حفظ کنیم و کنار هم بمانیم.

