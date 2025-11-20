به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز جهانی فلسفه، همایش ملی فلسفه منطق فهم دین توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی کشور شامگاه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

دکتر رمضان علی تبار دبیر علمی همایش «فلسفه منطق فهم دین» به عنوان اولین سخنران در این همایش گفت: هدف، گفتمان‌سازی علمی و ارائه نظریه‌های جدید در حوزه دین‌شناسی است

دکتر رمضان علی تبار، دبیر همایش «فلسفه منطق فهم دین»، در ابتدای این همایش ملی که به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار شد، گزارشی جامع از اهداف، محورها و آمار مقالات ارسالی ارائه داد.این همایش که با عنوان «فلسفه منطق فهم دین» و با نگاهی فرانگر و عقلانی به موضوع منطق فهم دین می‌پردازد، مطابق سنت سالانه پژوهشگاه به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شده و ناظر به مباحث فلسفه مضاف و بنیادین است.

ضرورت و اهداف کلان همایش

وی اهداف اصلی همایش را در چند محور خلاصه کرد:

گفتمان‌سازی علمی: ایجاد فضایی برای تبادل نظر و تضارب آرا در این زمینه.

بازخوانی و تبیین دستگاه روش‌شناختی: تحلیل روش‌های موجود در فهم دین، مانند روش اجتهادی.

ارائه نظریه‌های جدید: زمینه‌سازی برای تولید دانش و نظریه‌پردازی‌های نوین در این حوزه.

تبیین اهمیت منطق فهم دین: معرفی جایگاه و اهمیت این مبحث در ساختار معرفتی.

محورهای بنیادین همایش

دبیر همایش با اشاره به اینکه این موضوع ذیل فلسفه مضاف قرار می‌گیرد، چهار کلان‌محور بنیادین را برای بررسی عمیق‌تر موضوع منطق فهم دین مطرح کرد:

مبادی و مبانی: بررسی ریشه‌های نظری، معرفتی و فرامعرفتی منطق فهم دین.

موضوع و ماهیت: تبیین دقیق موضوع و مشخص‌سازی گستره و قلمرو بحث.

نسبت‌ها و مناسبات: تحلیل ارتباط منطق فهم دین با حوزه‌های معرفتی دیگر نظیر اصول فقه، قواعد تفسیری و روش اجتهاد.

نظریه‌ها و مدل‌ها: ارزیابی برخی مدل‌ها و نظریه‌های نوین در این حوزه، از جمله «نظریه مدل الگوریتمی اجتهاد».

گزارش مقالات و پیش‌نشست‌ها

دکتر علی تبار در بخش آمار و گزارش پیشرفت، اعلام کرد که مجموعاً حدود ۳۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این میان، ۲۵ مقاله مرتبط مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. همچنین، ۱۰ مقاله به صورت سفارشی برای تکمیل مجموعه مقالات همایش تهیه شده است.

وی همچنین وعده داد که مقالات برتر همایش در قالب مجموعه مقالات و نشریات علمی-پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهند شد.

در پایان، دکتر علی تبار به برگزاری ۱۰ نشست تخصصی و پیش‌همایش در مراکز مختلف علمی، از جمله مؤسسه امام صادق (ع)، مراکز علمی مشهد و خود پژوهشگاه، پیش از افتتاحیه اصلی اشاره کرد و از زحمات اعضای شورای علمی همایش که متشکل از ۱۲ استاد تمام و دانشیار از حوزه‌های مختلف حوزوی و دانشگاهی هستند، قدردانی نمود.

...........................

پایان پیام