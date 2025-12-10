به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال ابوالشهید مرحوم حاج عبدالله طائب، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) پیام تسلیتی، صادر کرد.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حجج اسلام والمسلمین آقایان حاج شیخ حسین و حاج شیخ مهدی طائب دام عزهما العالی

خبر درگذشت ابوالشهید، مرحوم حاج عبدالله طائب (طاب ثراه) موجب تاسف گردید.

آن خادم با اخلاص اهل بیت(ع) عمرشریف خود را صرف خدمت بی دریغ به نیازمندان و حمایت از جوانان، طلاب و روحانیون نمود وبا زیست زاهدانه الگویی برای مریدان و محبین اهلبیت علیهم السلام شد.

ضمن عرض تسلیت به شما و دیگر فرزندان و خانواده داغدیده ، از درگاه حضرت حق جل جلاله برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای همه بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسألت دارم.

رضا رمضانی ۱۶ آذر ۱۴۰۴

........

پایان پیام/