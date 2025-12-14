حمله پهپادی اسرائیل به چند خودرو و تشدید حملات در جنوب لبنان؛ بیش از ۴ شهید و زخمی تاکنون + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساعاتی پیش ارتش اشغالگر سه حمله در جنوب لبنان انجام داد که در جریان آن دو خودرو و یک موتورسیکلت هدف قرار گرفتند و تاکنون دو نفر شهید و تعدادی زخمی شده‌اند.

به گفته وزارت بهداشت عمومی، صبح امروز حمله پهپادی اسرائیل به یک موتورسیکلت در یاتر منجر به کشته شدن یک شهروند و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

طبق گزارش خبرگزاری ملی، یک پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در صفد البطیخ هدف قرار داد که منجر به شهادت یک شهروند نیز شد.

به همین ترتیب، اشغالگران خودرویی را که در نزدیکی مرکز «اداره بهداشت اسلامی» در شهر جویا پارک شده بود، هدف قرار دادند که طبق گزارش خبرنگار «الاخبار»، منجر به زخمی شدن تعدادی شد.

رسانه‌های لبنانی می‌گویند «زکریا الحج» از اعضای شهرداری منطقه جویا در این حمله به شهادت رسیده است.

خبرنگار الاخبار گزارش داد که دشمن حملات خود را صبح امروز با هدف قرار دادن یک بولدوزر پارک شده در مقابل یک خانه تخریب شده در محله الوسطانی در شبعا آغاز کرد که در حال کار برای آواربرداری بود . توپخانه اسرائیل نیز وادی الیاس در مزرعه شنوح در حومه کفرشوبا جنوبی را هدف قرار داد.

