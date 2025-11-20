به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تایلند طی ماه‌های اخیر با افزایش شکایت‌ها از رفتارهایی روبه‌رو شده است که از آن با عنوان «پدیده‌ی اسرائیلی زشت» یا «اسرائیلی بدرفتار در تایلند» یاد می‌شود؛ رفتاری که با افزایش حوادث مرتبط با گردشگران و مقیمان اسرائیلی، به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه، تشدید شده است.

مقامات محلی تایلند گزارش داده‌اند که در ماه‌های اخیر مواردی از درگیری‌های دسته‌جمعی، مصرف مواد مخدر، انجام اعمال جنسی در اماکن عمومی و حتی سرقت از صندوق کمک‌های یک سالن ماساژ توسط گردشگران اسرائیلی ثبت شده است؛ مسائلی که باعث شده پلیس تایلند از تمام شدن صبرش نسبت به این رفتارها سخن بگوید.

برخی فعالان حوزه املاک نیز از فریب‌کاری و سوءاستفاده برخی اسرائیلی‌ها شکایت کرده‌اند؛ افرادی که روش‌های دور زدن قوانین و توافقات پشت‌پرده رایج در بازار املاک اسرائیل را به تایلند منتقل کرده و موجب پیگردهای قانونی و نارضایتی گسترده شده‌اند.

در پی افزایش تخلفات و جنجال‌های متعدد، دولت تایلند شروع به بازنگری در سیاست‌های پیشین خود در قبال گردشگران اسرائیلی کرده و قوانین مربوط به اقامت و ویزا را سخت‌گیرانه‌تر کرده است. این تغییرات بدین معناست که بسیاری از اسرائیلی‌هایی که سال‌ها با تمدیدهای پی‌درپی ویزا در تایلند مانده بودند، اکنون مجبور به تنظیم وضعیت اقامت یا بازگشت به اسرائیل هستند.

بر اساس برآورد رسانه‌های اسرائیلی، این سیاست‌های جدید نشان‌دهنده تمایل جدی‌تر دولت تایلند برای پایان دادن به هرج‌ومرج و رفتارهای توهین‌آمیز است که خشم بخش بزرگی از افکار عمومی را برانگیخته است.

سلوک ناپسند و بی‌احترامی به فرهنگ میزبان

موج نارضایتی عمومی در تایلند از رفتار گردشگران اسرائیلی رو به افزایش است. به گزارش «یدیعوت آحارونوت»، شمار شکایت‌ها درباره رفتار متکبرانه و بی‌احترامی به سنت‌ها و فرهنگ تایلندی رو به گسترش است.

در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های متعددی منتشر شده که در آن‌ها برخی گردشگران اسرائیلی درخواست خدمات رایگان می‌کنند، قوانین فرهنگی را نادیده می‌گیرند و رفتاری دارند که تایلندی‌ها آن را غرور فرهنگی می‌نامند. در یکی از این ویدئوها، یک کاربر تایلندی گفته است: اسرائیلی‌ها همه‌چیز را رایگان می‌خواهند و با گستاخی رفتار می‌کنند.

در ویدئویی دیگر، یک فعال تایلندی، گردشگر اسرائیلی را متکبر معنوی توصیف می‌کند و می‌گوید تناقضی عجیب میان پیشینه نظامی او و سفرهای به‌اصطلاح معنوی در آسیا وجود دارد. او تاکید کرده که شهر «پای» که زمانی مقصد آرامش‌جویان بود، اکنون با رفتارهای زشت برخی اسرائیلی‌ها به مکانی آشفته تبدیل شده است.

یکی از جنجالی‌ترین حوادث اخیر، بازداشت یک زوج اسرائیلی بود که طبق گزارش روزنامه «معاریو»، در حال انجام عمل جنسی در کنار آبشار معروف «وانگ سای» در جزیره کوه‌فانگان مشاهده و فیلم‌برداری شدند. انتشار این ویدئو واکنش‌های گسترده‌ای میان مردم تایلند و گردشگران خارجی به همراه داشت.

پلیس تایلند این زوج را به اقدام خلاف عفت عمومی متهم و پس از بازجویی آن‌ها را برای طی مراحل حقوقی و احتمالاً اخراج از کشور ارجاع داد.

در حادثه‌ای دیگر، پلیس مهاجرت تایلند «عوز ابودیان»، ۳۰ ساله، را در کوه ساموی به دلیل پایان اعتبار اقامت و همچنین به درخواست اسرائیل به اتهام اداره شبکه فروش بلیت‌های جعلی برای رویدادهای موسیقی و ورزشی بازداشت کرد؛ طرحی که ضرری چندمیلیونی به همراه داشته است.

تغییر سخت‌گیرانه قوانین ویزا

طبق گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، افزایش بی‌رویه رفتارهای آزاردهنده، از ایجاد هرج‌ومرج تا بی‌اعتنایی به قوانین، مقامات تایلندی را نگران کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون آینده حضور گردشگران اسرائیلی در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در نتیجه سریال تخلفات، دولت تایلند از ۱۳ نوامبر قوانین جدیدی برای ویزا وضع کرد. براین اساس، تمدید ویزای توریستی برای اسرائیلی‌ها فقط دو بار در سال مجاز است که بار اول ۳۰ روز و بار دوم ۷ روز می‌باشد. تمدید فقط برای کسانی مجاز است که از طریق پرواز هوایی وارد کشور تایلند شود. برای تمدید ویزا، فرد باید حداقل یک روز در کشور دیگری اقامت کرده باشد.

به گزارش روزنامه «ذا مارکر»، این تصمیم هزاران اسرائیلی مقیم تایلند را با چالش مواجه کرده است.

تایلند؛ «اسرائیل کوچک» در حال تغییر

به نوشته «کیم لاگازییل»، خبرنگار «ذا مارکر»، این تغییرات ضربه‌ای جدی به خانواده‌های اسرائیلی و نیروهای دورکار وارد کرده است؛ کسانی که سال‌ها از شکاف‌های قانونی و سفرهای تمدید ویزا برای اقامت طولانی در تایلند استفاده می‌کردند.

او می‌گوید که بسیاری از اسرائیلی‌ها نه توریست به معنای معمول هستند و نه مهاجرانی که تصمیم به زندگی دائم گرفته باشند؛ بلکه در دسته مهاجران نامشخص قرار دارند.

بسیاری از آنان کسب‌وکارهای کوچک، ارتباطات خانوادگی یا دارایی‌هایی در تایلند ایجاد کرده‌اند. در دوره جنگ غزه نیز شمار زیادی از اسرائیلی‌ها از شمال و جنوب سرزمین‌های اشغالی به جزایر «کوه فانگان» و «کوه ساموی» پناه آورده و این مناطق را به نسخه‌ای کوچک از اسرائیل تبدیل کرده بودند. اما اکنون با تشدید قوانین اقامت توسط بانکوک، این وضعیت دچار تغییر جدی شده است.

