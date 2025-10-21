به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که تعدادی از رستورانها و فروشگاهها در تایلند از ورود گردشگران اسرائیلی جلوگیری کرده و تابلوهایی در اعتراض به حضور آنان نصب کردهاند.
این شبکه تصویری از تابلویی را منتشر کرد که در ورودی یکی از رستورانها در جزیره گردشگری معروف «کوه فانگان» نصب شده است؛ روی این تابلو به زبان انگلیسی «ورود اسرائیلیها ممنوع» نوشته شده و در کنار آن دو علامت ضربدر قرمز رنگ قرار دارد.
در همین حال، «زیف اردمان» سخنگوی دفتر گردشگری تایلند در اسرائیل، هرگونه تصمیم رسمی مبنی بر ممنوعیت ورود گردشگران اسرائیلی به کشورش را رد کرد و تأکید کرد که تایلند همچنان از گردشگران اسرائیلی استقبال میکند.
در هفتههای اخیر مناطق مختلفی در جهان شاهد گسترش موج تحریم و عدم پذیرش گردشگران اسرائیلی در رستورانها و مراکز گردشگری بوده است. این موج در پی جنایتهای رژیم اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته؛ حملهای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون منجر به شهادت ۶۸ هزار و ۱۵۹ نفر و زخمی شدن ۱۷۰ هزار و ۲۰۳ نفر — عمدتاً زنان و کودکان — و تخریب ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی این منطقه شده است.
