رسوایی گردشگران اسرائیلی در تایلند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک حادثه جنجالی دیگر به فهرست تخلفات گردشگران اسرائیلی در تایلند افزوده شد؛ پلیس تایلند یک زوج اسرائیلی را به دلیل انجام رابطه جنسی در فضای باز در جزیره «کوفنگان» بازداشت کرد. این اقدام با واکنش شدید و خشم عمومی در میان ساکنان محلی و گردشگران همراه شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های تایلندی، این حادثه روز سه‌شنبه زمانی رخ داد که چند بازدیدکننده شاهد رفتار «نامناسب و علنی» این زوج، بدون ‌توجه به حضور سایر گردشگران بودند. برخی از شاهدان تصاویر و ویدیوهایی از صحنه تهیه کرده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که موجی از انتقاد و درخواست برای برخورد قانونی را در پی داشت.

در پی انتشار این تصاویر، فرماندار منطقه کوفنگان، «سوریا بونفان»، دستور آغاز تحقیقات فوری برای شناسایی و پیگرد قضایی این زوج اسرائیلی را صادر کرد. طبق قوانین تایلند، ارتکاب این چنین کارهایی در مکان عمومی جرم محسوب شده و مجازات زندان و جریمه نقدی دارد.

در همین راستا، فرمانده پلیس استان «سورات تانی» با سفیر اسرائیل در تایلند و کامبوج دیدار کرد تا درباره رفتارهای نگران‌کننده گردشگران اسرائیلی گفت‌وگو شود. منابع رسمی اعلام کردند که این دیدار همزمان با آغاز به کار فرمانده جدید پلیس انجام شد و بر لزوم برخورد جدی‌تر با متخلفان تأکید شد.

روزنامه بانکوک پست نیز گزارش داد که استاندار منطقه از سفارت اسرائیل خواسته است تا شهروندان خود را نسبت به رعایت قوانین و آداب اجتماعی در تایلند آگاه کند، زیرا رفتارهای ناپسند برخی گردشگران اسرائیلی به تصویر عمومی آنان در کشور آسیب زده است.

این حادثه بخشی از مجموعه‌ای از تخلفات گردشگران و ساکنان اسرائیلی در تایلند است که شامل راه‌اندازی کسب‌وکارهای غیرمجاز، رفتارهای فاحش، قاچاق مواد مخدر و سرقت می‌شود.

هفته گذشته نیز هیأتی بلندپایه از اسرائیل به ریاست مشاور ویژه شورای امنیت ملی اسرائیل، به تایلند سفر کرد. وی در دیدار با فرمانده پلیس سورات تانی، حمایت کامل خود را از حق تایلند برای برخورد قاطع با متخلفان اسرائیلی اعلام کرد.

