به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با ارتکاب کشتاری بزرگ در نوار غزه، به رغم حصول توافق برای توقف جنگ، آتشبس را نقض کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، وی در ادامه افزود، حملات اخیر رژیم اشغالگر به شهید و زخمی شدن دهها تن، از جمله تعداد زیادی زن و کودک منجر شده است.
حازم قاسم همچنین تصریح کرد که تداوم نقض آتشبس بیانگر بیاحترامی آشکار و واضح کابینه رژیم صهیونیستی نسبت به میانجیها و کشورهای ضامن توافق است که نتوانستند مانع ادامه جنگ نسلکشی علیه مردم غزه شوند.
سخنگوی این جنبش فلسطینی در پایان از تمامی طرفهایی که توافق شرم الشیخ را امضا کردهاند، به ویژه مصر، قطر، ترکیه و آمریکا خواست تا به مسؤولیتهای خود عمل کرده و برای توقف حملات رژیم صهیونیستی و نقض مکرر توافق آتشبس از سوی این رژیم، اقدامات فوری و کارآمد اتخاذ کنند.
وضعیت کنونی غزه بار دیگر توجه جامعه بینالمللی را به نیاز فوری برای اقدامات بشردوستانه و پایان دادن به درد و رنج مردم این منطقه جلب کرده است.
بر اساس دادهها، بمباران مداوم اسرائیل بیش از ۲۸۲ هزار خانه را تخریب یا آسیب رسانده و دهها هزار خانواده فلسطینی را بیخانمان کرده است.
مرحله نخست آتشبس میان حماس و رژیم صهیونیستی ۱۰ اکتبر وارد مرحله اجرایی شد، اما این رژیم بارها آن را نقض کرده است. مراحل بعدی آتشبس همچنان در ابهام است.
