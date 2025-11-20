هفته بسیج نماد ایمان، بصیرت و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «مجتبی اشجری» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز پنجشنبه، 29 آبان 1404 در گفتوگویی، با بیان اینکه هفته بسیج یادآور تدبیر و دوراندیشی معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، است، اظهار داشت: این هفته نمادی روشن از جوشش ایمان و بصیرت ملت سرافراز ایران است که پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در سختترین میدانها برافراشته و پرافتخار نگه داشته است.
وی افزود: بسیج از نخستین روزهای شکلگیری تاکنون بهعنوان پشتوانه الهی و ذخیره استراتژیک انقلاب اسلامی در همه عرصهها حضوری مقتدرانه و راهگشا داشته و گوش به فرمان ولی امر مسلمین، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مد ظله العالی)، همچون شجره طیبهای ریشه در دلهای مومنان راستین و جوانان پاک میهن اسلامی دوانده است.
حجتالاسلام اشجری با تأکید بر نقش بسیج در عرصههای مختلف گفت: این نهاد با ولایتمداری و اتکا به باورهای عمیق دینی و اعتماد به توان داخلی، مجموعهای منسجم از نیروهای آگاه، دشمنشناس و ایثارگر را پرورش داده است تا در سنگرهای دفاع مقدس، سازندگی، خدمترسانی، پاسداری از امنیت، مقابله با فتنهها، پاسداری از حرم اهلبیت (ع) و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خالصانه و بیچشمداشت پیشقدم باشد و توطئههای دشمنان قسمخورده خارجی و ایادی خائن داخلی آنان را ناکام گذارد.
وی ادامه داد: بسیج مظهر ایمان، اخلاص و امید ملت شریف ایران است؛ پرچمی که به فضل الهی برافراشته و پایدار خواهد ماند تا نسلهای آینده را به سوی آرمانهای بلند انقلاب اسلامی هدایت کند و زمینهساز ظهور خورشید تابناک ولایت حضرت ولیعصر (عج) باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: امروز فرهنگ بسیجی فراتر از مرزهای ایران اسلامی، الهامبخش جبهه مقاومت و آزادگان جهان شده است. هر جا که ندای مبارزه با استکبار بلند میشود، پرتو تفکر بسیجی و آموزههای انقلاب اسلامی متجلی میگردد. قدرتهای سلطهگر و سردمداران ظلم جهانی نیز به اقتدار بسیج معترفند؛ نمونه روشن آن، تسلیم رژیم جنایتکار صهیونیستی در برابر ملت مظلوم و قهرمان غزه علیرغم حمایتهای شیطان بزرگ آمریکاست.
وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تسلیت ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، گرامیداشت هفته بسیج و پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از همت، غیرت و حضور اثرگذار بسیجیان سلحشور استان در همه عرصهها تقدیر و تشکر صمیمانه مینماید.
حجتالاسلام اشجری با دعوت از مردم استان گفت: عموم مردم ولایتمدار، شهیدپرور و همیشه در صحنه استان گیلان میتوانند با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم تشییع و تدفین هفت شهید گمنام، که سوم آذر همزمان با سالروز شهادت دخت گرامی رسول اکرم (ص) در شهرستانهای رشت و تالش برگزار میشود، ضمن تجدید بیعت با آرمان مقدس شهدای عظیمالشأن، اوج وحدت و همبستگی خود و عشق به میهن اسلامی را به نمایش بگذارند.
