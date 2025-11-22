به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پلیس فلسطینی روز جمعه در جریان یورش گسترده نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شمالی کرانه باختری به شهادت رسید.
منابع رسانهای فلسطینی اعلام کردند: پس از آنکه نیروهای ویژه اسرائیلی منزل این پلیس را در روستای «تِل» واقع در جنوبغرب نابلس محاصره کردند، هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. نیروهای اشغالگر پس از آن، پیکر وی را نیز توقیف کردند.
این حادثه همزمان با سلسله یورشهای ارتش اسرائیل در شمال کرانه باختری رخ داد که شامل اردوگاه الفارعه در طوباس، و همچنین شهرکهای «تِل» و «بُرقین» میشود. این عملیاتها با حضور گسترده نظامیان و اعزام نیروهای کمکی همراه شد.
شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی از ورودی جنوبی وارد اردوگاه الفارعه شدند و در اطراف خیابان «سریس» مستقر گشتند. آنان سپس یکی از منازل را محاصره کرده و ورود و خروج به منطقه را ممنوع کردند. همچنین تعدادی از نظامیان بر پشتبام خانهها مستقر شدند.
در شهرک «تِل» در غرب نابلس نیز، شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیلی منزلی در بخش شمالی را محاصره کرده و تکتیراندازان خود را بر پشتبام خانههای اطراف مستقر کردند. همزمان، نیروهای زیادی به شهرک «بُرقین» در غرب جنین، از محورهای جنوبی و غربی یورش برده و یک محله مسکونی و خانهای در آن را محاصره کردند. این اقدام با ورود خودروهای نظامی بیشتر همراه بود.
گفتنی است حملات ارتش و شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه طی دو سال گذشته تاکنون، منجر به شهادت دستکم ۱۰۷۸ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۱ هزار نفر و بازداشت بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر شده است.
