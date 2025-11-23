هشدار عضو جنبش فتح: کرانه باختری در آستانه انتفاضه جدید قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صبری صیدم، معاون دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح، اعلام کرد: در حالی که رژیم صهیونیستی گام‌به‌گام به سمت تجزیه نوار غزه پیش می‌رود، سخن گفتن از آتش‌بس، طرح صلح ترامپ و «آینده جدید خاورمیانه» بی‌معناست.

وی در گفت‌وگو با شبکه «المملکة» افزود: کرانه باختری در حال حرکت به سوی روند «الحاق خاموش و نظام‌مند» است و این منطقه در آستانه آغاز انتفاضه‌ای جدید قرار دارد.

صیدم تأکید کرد که فلسطینیان در شرایطی همچون «بشکه باروت» زندگی می‌کنند، زیرا اسرائیل با آزاد گذاشتن دست شهرک‌نشینان، به ترور و ارعاب آنان ادامه می‌دهد.

او اشاره کرد: در حالی که وضعیت کرانه باختری با اقدامات شهرک‌نشینان وخیم‌تر شده است، اسرائیل خطوط تماس مربوط به «خط زرد» در نوار غزه را تغییر داده و همچنان به حملات و بمباران ادامه می‌دهد.

صیدم خواستار «اقدام فوری دیپلماتیک» از سوی کشورهایی شد که در نشست نیویورک با ترامپ شرکت کرده بودند؛ نشستی که در آن وعده داده شد اجازه الحاق کرانه باختری داده نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که اسرائیل به‌طور تدریجی در حال بیرون راندن فلسطینیان از کرانه باختری و سوق دادن آنان به جزایر جمعیتی منزوی است که با دروازه‌ها بسته می‌شوند.

صیدم تأکید کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به دنبال اجرای عملیات نظامی گسترده در کرانه باختری و تشدید حملات است.

صیدم در پایان گفت: «ما در کرانه باختری و غزه ناقوس خطر را به صدا درآورده‌ایم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فوراً برای توقف این تهدیدها اقدام کند.»

