امضای توافق همکاری مشترک دانشگاه باقرالعلوم(ع) با مرکز علامه حلی آستان قدس حسینی(ع)

نشست مشترک مدیر مرکز «العلامة الحلی لإحیاء تراث حوزة الحلة العلمیة» وابسته به آستان قدس حسینی با رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عقیل کفلی با تشریح فعالیت‌های این مرکز، احیای میراث حوزه علمیۀ حلّه را رسالت اصلی این مجموعه دانست و گفت که مرکز علامه حلی با گردآوری نسخه‌های خطی، انتشار آثار تحقیقی و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، در مسیر حفظ و معرفی میراث علمی چهار قرنۀ این حوزه تاریخی گام برمی‌دارد.

وی افزود: واحد تحقیق متون این مرکز در حال تدوین فهرست جامع آثار و تألیفات علمای حلّه در دوره‌های مختلف تاریخی است و نسخه‌های خطی گردآوری‌شده در کتابخانه‌ای تخصصی ساماندهی شده‌اند.

در ادامه حجت الاسلام دکتر سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ضمن استقبال از این فعالیت‌ها و تأکید بر اهمیت احیای تراث، اعلام کرد: «دانشگاه باقرالعلوم(ع) به‌عنوان پیشانی آکادمیک حوزه علمیه قم، آمادگی کامل برای همکاری همه‌جانبه با مرکز علامه حلی و آستان قدس حسینی را دارد.»

در ادامه نشست، پیشنهادهایی از جمله برگزاری نمایشگاه آثار احیاشده مرکز علامه حلی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، برگزاری شب‌های فرهنگی و نشست‌های تخصصی میان علمای حوزه قم و حله و انتشار پژوهش‌های مرکز علامه حلی در فصلنامه‌های علمی دانشگاه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

