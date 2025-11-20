امضای توافق همکاری مشترک دانشگاه باقرالعلوم(ع) با مرکز علامه حلی آستان قدس حسینی(ع)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک مدیر مرکز «العلامة الحلی لإحیاء تراث حوزة الحلة العلمیة» وابسته به آستان قدس حسینی با رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شد.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین شیخ عقیل کفلی با تشریح فعالیتهای این مرکز، احیای میراث حوزه علمیۀ حلّه را رسالت اصلی این مجموعه دانست و گفت که مرکز علامه حلی با گردآوری نسخههای خطی، انتشار آثار تحقیقی و برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی، در مسیر حفظ و معرفی میراث علمی چهار قرنۀ این حوزه تاریخی گام برمیدارد.
وی افزود: واحد تحقیق متون این مرکز در حال تدوین فهرست جامع آثار و تألیفات علمای حلّه در دورههای مختلف تاریخی است و نسخههای خطی گردآوریشده در کتابخانهای تخصصی ساماندهی شدهاند.
در ادامه حجت الاسلام دکتر سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ضمن استقبال از این فعالیتها و تأکید بر اهمیت احیای تراث، اعلام کرد: «دانشگاه باقرالعلوم(ع) بهعنوان پیشانی آکادمیک حوزه علمیه قم، آمادگی کامل برای همکاری همهجانبه با مرکز علامه حلی و آستان قدس حسینی را دارد.»
در ادامه نشست، پیشنهادهایی از جمله برگزاری نمایشگاه آثار احیاشده مرکز علامه حلی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، برگزاری شبهای فرهنگی و نشستهای تخصصی میان علمای حوزه قم و حله و انتشار پژوهشهای مرکز علامه حلی در فصلنامههای علمی دانشگاه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
