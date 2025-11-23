به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری شاهرودی در گفت و گو با خبرنگاران، از برگزاری دو نشست تخصصی با محوریت تراث بصره در شهرهای قم و تهران خبر داد.

مسئول برگزاری این‌ نشست‌ها در ایران گفت: بخش معارف اسلامی و انسانی عتبه مقدّسه عباسیه واقع در شهر مقدس کربلا، که از فعّال‌ترین بخش‌های علمی در عتبات مقدسه است، سالانه به جهت ترویج معارف نورانی قرآن و أهل البیت علیهم‌السلام و احیاء تراث علمای امامیه، اقدام به برگزاری کنگره‌های مختلف می‌نماید.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بیان کرد: از جمله این کنگره‌ها، کنگره "اثر التراث البصری فی الفکر الإنسانی" است که تحت اشراف مرکز تراث بصره عتبه عباسیه، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در راستای برگزاری این کنگره عظیم، دو نشست با همین موضوع در شهرهای قم و تهران برگزار خواهد شد.

نماینده بخش معارف اسلامی و انسانی عتبه مقدسه عباسیه در قم، ادامه داد: نشست تخصصی قم با عنوان (دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مشترک پیرامون تراث بصره) با مشارکت عتبه عباسیه، مرکز تراث بصره و مجموعه‌ای از مراکز حوزوی دانشگاهی قم و با حضور جمعی از مدیران بخش شئون معارف اسلامی و انسانی عتبه عباسیه و مدیران مرکز تراث بصره و جمعی از مسئولان مراکز علمی پژوهشی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها روز سه شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ الی ۱۲ به میزبانی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام در سالن نشست‌های بین المللی این مرکز برگزار خواهد شد.

استاد اکبری شاهرودی افزود: دومین نشست تخصصی با عنوان (تراث خطی بصره؛ دیدگاه‌ها واندیشه‌ها) با مشارکت عتبه عباسیه، مرکز تراث بصره، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و حوزه علمیه استان تهران و با حضور جمعی از مدیران مرکز تراث بصره و سخنرانی رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیر محترم حوزه علمیه استان تهران، روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ الی ۱۲ به میزبانی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و در تالار شهید مدرس این مرکز برگزار خواهد شد.

