به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه عطیتو، بانوی ۷۸ ساله اهل شهر «قنا» در مصر، با وجود بی‌سوادی، توانست در آستانه ۸۰ سالگی تمام قرآن کریم را حفظ کند.

در مراسمی در انجمن «اجیال المستقبل» در منطقه «معنا» ی شهر قنا این موفقیت قرآنی اعلام شد و افرادی که در مسیر یادگیری و حفظ قرآن او را یاری کرده بودند، در این مراسم حضور یافتند.

در این برنامه از فاطمه عطیتو و کسانی که یاری‌گر او در این مسیر علمی و دینی بودند، تجلیل شدند.

احمد عبدالقادر، رئیس شورای اداری انجمن اجیال المستقبل در این باره گفت: فاطمه عطیتو ۷۹ سال دارد و خواندن و نوشتن بلد نبوده است؛ اما با حضور در کلاس‌های محو بی‌سوادی در این انجمن، خواندن و نوشتن را در مدت کوتاهی یاد گرفت، سپس در جلسات حفظ قرآن و یادگیری احکام تجوید انجمن شرکت کرد.

این موفقیت، نشان از اراده و پشتکار بی‌نظیر این بانوی بزرگوار دارد، توجه بسیاری از مردم را جلب کرده است.

حفظ قرآن برای فاطمه عطیتو نه تنها یک دستاورد معنوی بزرگ بلکه نمادی از ایمان و اراده انسانی است که با کوشش، از موانع عبور کرده و به بالاترین افتخار دست یافته است.

