شبهه: مردان عرب اجازه نمیدادند که همسرشان برای بازکردن در برود پس چگونه حضرت زهرا به پشت در رفتند؟!

شبهه: حادثه آتش زدن در و اتفاقی که برای حضرت زهرا (س) افتاد ساختگی است زیرا گفته میشود حضرت زهرا (س) برای باز کردن درب خانه رفته اند. در حالی که باز کردن درب خانه توسط زن در حالی که مردی در خانه هست،

خلاف غیرت مردانه است مخصوصا بین اعراب.

این کلیپ رو تولید کردیم برای پاسخ به این شبهه: زنان عرب هرگز پشت در نمیرفتند. پاسخ: اولا باید بدانیم که، باز کردن درب برای زنان حتی در حضور مرد عملی مخالف غیرت مردانه نبوده چنانکه در موارد متعددی داریم که پیامبر اسلام در خانه حضور داشتند و همسرشان درب را باز کرده که به عنوان مثال چند نمونه را ذکر میکنیم

ابن عساکر در جلد چهل و دوم کتاب تاریخ دمشق آورده که

پیامبر(ص) در خانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفتند: «یا ام السلمه قومی فافتحی له»؛

یعنی «ای ام سلمه! برخیز و در را باز کن».

همچنین در جلد اول کتاب احتجاج طبرسی ص ۲۹۲ آمده است که:

روزی پیامبر(ص) در خانه نشسته بودند که حضرت علی(ع) در زدند و پیامبر(ص) به عایشه فرمود که: «افتحی له الباب» یعنی: «در را برای او باز کن».

همانطور که در این موارد ملاحظه کردید متوجه میشوید که باز کردن درب توسط زنان در حضور مردان عمل خلاف غیرت و خلاف عرفی نبوده و حتی در منزل پیامبر هم اتفاق می افتاده.

علاوه بر اینها کسی در منزل را باز نکرد و حضرت زهرا سلام‌الله علیها

برای اینکه حجت را بر مهاجمان تمام و آن ها را از درب خانه دور کنند به درب نزدیک شدند.

