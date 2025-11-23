آیا در خانه حضرت زهرا(س) چوبی بود؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: شبهه: در زمان اوایل اسلام ورودی خانه های با پارچه و حصیر پوشانده میشده و اصلا درب چوبی نبوده تا ماجرای سوزاندن درب و میخ در برای حضرت زهرا پیش بیاید. پاسخ: ما برای اثبات اینکه در آن زمان برای خانه ها درب وجود داشته، نه حصیر و پارچه یک دلیل قرآنی و دو روایت از روایات معتبر نزد اهل سنت نقل میکنیم:

پاسخ اول:

قرآن کریم در سوره مبارکه نور اشاره میکند که شما اجازه دارید از غذای خانه کسانی که کلید منزل آنها را دارید بخورید…

حال اگر خانه های آن زمان به جای درب، پارچه و حصیر داشتند آیا کلید در آن معنا دارد؟

پاسخ دوم:

در کتاب صحیح مسلم که معتبر ترین کتاب روایی اهل سنت است آمده که پیامبر دستور داده بودند که (شبها درها را ببندید.)

از این دستور پیامبر روشن میشود که منظور درب واقعی در آن زمان وجود داشته و گرنه مگر معنا میدهد که درب پارچه ای و حصیری را بست.[جلد ۶ صفحه ۱۰۵ حدیث]

پاسخ سوم:

همچنین در کتاب معتبر دیگر اهل سنت یعنی صحیح بخاری آمده است که:

«راوی می گوید سوال کردم که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنسی بود؟»

پاسخ می‌گیرد که: «یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است».

در اینجا دیگر تصریح شده که جنس درب خانه عایشه از چوب بوده. پس معلوم میشود که در آن موقع نیز درب چوبی وجود داشته است.

منبع:

_سایت روشنگری