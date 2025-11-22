  1. صفحه اصلی
دسته عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همراه با مرجعیت شیعه برگزار می‌شود

۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
دسته عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور و همراهی آیت الله العظمی وحیدخراسانی برگزار می‌شود.

این مراسم روز دوشنبه ۳ آذرماه مصادف با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره از ساعت ۱۰ صبح در دفتر معظم له واقع در قم، خیابان صفاییه، کوی ۲۳،فاطمیه حضرت ولی‌عصرصاحب‌الزمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف برگزار می شود.
لامز به ذکر است، زمان حرکت دسته عزا به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ساعت ۱۱ صبح روز شهادت می باشد.

دسته عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همراه با مرجعیت شیعه برگزار می‌شود

