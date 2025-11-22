به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دسته عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها با حضور و همراهی آیت الله العظمی وحیدخراسانی برگزار میشود.
این مراسم روز دوشنبه ۳ آذرماه مصادف با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره از ساعت ۱۰ صبح در دفتر معظم له واقع در قم، خیابان صفاییه، کوی ۲۳،فاطمیه حضرت ولیعصرصاحبالزمان عجلالله تعالی فرجه الشریف برگزار می شود.
لامز به ذکر است، زمان حرکت دسته عزا به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ساعت ۱۱ صبح روز شهادت می باشد.
