شیعیان و محبان اهل بیت(ع) در گینه بیسائو به سوگ کوثر قرآن نشستند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در مقر مرکز سازمان کوثر در شهر بیسائو پایتخت کشور گینه بیسائو با حضور ارادتمندان اهل بیت (ع) برگزار شد.

​این مراسم که به مناسبت عرض تسلیت به امت اسلامی، به‌ویژه شیعیان امیرالمؤمنین (ع) و حضرت ولی عصر، امام مهدی (عج)، برپا شده بود، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد.

در ادامه ​شیخ محمد کالی کامارا در سخنانی به تشریح سه موضوع شامل تبیین منزلت اهل بیت (ع) با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و مظلومیت حضرت زهرا (س) و مصائبی که پس از رحلت پدر بزرگوارشان بر صدیقه طاهره وارد شد و اهمیت قضیه فدک پرداخت.

​این مراسم با دعا از سوی شیخ چیرنو عبدالرحمن جالو، از ائمه مساجد محلی و توزیع اطعام سفره متبرک فاطمی، به پایان رسید.

