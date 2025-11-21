اجرای ۱۲ هزار برنامه و افتتاح ۱۵۰ پروژه عمرانی در هفته بسیج مازندران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - سردار محمدرضا موحد امروز جمعه، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبریک چهل و ششمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: نهال بسیج که در پنجم آذر سال ۵۸ به فرمان حضرت امام کاشته شد، امروز به یک شجره تنومند و اثرگذار تبدیل شده است؛ شجرهای که منطق آن مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدها و تبدیل خطرها به فرصت است.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به نقش تعیینکننده حضور مردم در چهل و پنج سال گذشته گفت: دشمن در دفاع مقدس با محاسبات غلط تصور میکرد به سرعت به اهداف خود میرسد اما آنچه ندیده بود حضور مردم و نیروهای مردمی بود؛ نیرویی که امروز نیز در همه عرصهها اثرگذار است.
وی افزود: بسیج بیش از آنکه یک سازمان باشد یک فرهنگ است و هرکس این فرهنگ را پذیرفته باشد یک بسیجی است. امام فرمودند من افتخار میکنم بسیجی باشم و از خدا میخواهم در زمره بسیجیان محشور شوم.
سردار موحد همزمانی هفته بسیج، ایام فاطمیه و حضور پیکرهای مطهر ده شهید گمنام را حامل یک پیام الهی دانست و گفت: این اجتماع سه حقیقت مقدس یادآور این نکته است که آینده روشن ملت ایران از پیوند وحی الهی، خون شهدا و حضور مردم مؤمن شکل میگیرد.
وی گفت: قدرت حقیقی ملت از ایمان و عملی که از ایمان برخاسته باشد پدید میآید. این همان حقیقتی است که رهبر معظم انقلاب سالها بر آن تأکید دارند؛ اینکه هیچ قدرتی پایدارتر از ایمان مردم و آمادگی آنان برای انجام مسئولیتهای الهی نیست.
فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کامل ایمان فعال و ایستادگی در برابر باطل است افزود: اگر ایمان جامعه، ایمان فاطمی باشد نه با تحریمها خم میشود و نه با جنگ روانی دشمن امید خود را از دست میدهد.
وی فصل مشترک فرهنگ فاطمی، راه شهیدان گمنام و فرهنگ بسیج را دفاع از ولایت تا پای جان دانست و گفت: بسیاری از رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها گرههای سخت جنگ را گشودند و امروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور با همین روحیه و تلاش شبانهروزی قابل رفع است.
سردار موحد با بیان اینکه میدان نبرد امروز تغییر کرده است تصریح کرد: دشمن به باور جوانان، امید مردم و اعتماد اجتماعی حمله میکند. در چنین شرایطی جهاد تبیین واجب فوری است و همه باید در خانواده و جامعه این وظیفه را ادامه دهیم؛ همان گونه که حضرت زهرا سلام الله علیها با خطبههای روشنگرانه خود انجام داد.
وی گفت: اگر نصرت الهی نبود فتنههای بزرگ سالهای گذشته که هرکدام برای از بین بردن یک نظام کافی بود ملت ایران را زمینگیر میکرد اما استقامت مردم و اعتماد به وعده الهی موجب پیروزی شد.
فرمانده سپاه کربلا در تشریح برنامههای هفته بسیج افزود: امسال بیش از ۱۲ هزار برنامه توسط بسیجیان اجرا میشود. همچنین ۱۵۰ پروژه عمرانی و محرومیتزدایی با مشارکت مجمع خیرین افتتاح میشود و بیش از ۱۵۰ هزار فعالیت خدمترسانی به ارزش ۴۲۰ میلیارد تومان در استان انجام خواهد شد.
سردار موحد در پایان گفت: مسئولیت سپاه امروز سنگین است و از مردم میخواهیم دعا کنند تا بتوانیم وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم. امیدواریم خداوند دلهای ما را به نور بصیرت روشن کند و قدمهایمان را در مسیر ایمان استوار سازد.
