نقش بانوان در پاسداشت عاشورا؛ اگر زینب(س) نبود کربلا در کربلا می‌ماند

۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹
مراسم بزرگداشت روز تحویل پیراهن امام حسین(ع) به حضرت زینب کبری(س) با حضور گسترده بانوان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و سخنرانان بر جایگاه این نماد الهی و نقش اثرگذار زنان در عاشورا و آخرالزمان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داود منافی‌پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع)، در این مراسم گفت: پیراهن امام حسین(ع) میراثی از انبیا و سندی الهی از مظلومیت کربلاست که در روز قیامت توسط حضرت زهرا(س) به‌عنوان بزرگ‌ترین بینه اقامه خواهد شد.

نقش زنان در عاشورا

وی با اشاره به حضور ۸۴ زن و کودک در واقعه کربلا افزود: اگر حضرت زینب(س) و دیگر بانوان اهل‌بیت نبودند، رسالت امام حسین(ع) به مقصد نمی‌رسید و دین باقی نمی‌ماند.

منافی‌پور نقش زن را در آخرالزمان اثرگذار دانست و گفت: اگر زن قیام نکند ظهور اتفاق نمی‌افتد. او تأکید کرد که قدرت تربیتی زن در جامعه بی‌همتاست و شناخت این قدرت می‌تواند گره ظهور را بگشاید.

در ادامه مراسم، شاعران آیینی از جمله هادی جانفدا، احمد بابایی، حجت‌الاسلام محمدجواد زمانی، محمود حبیبی کسبی و محمد رسولی به مرثیه‌خوانی پرداختند.

پایان‌بخش این مراسم، مدیحه‌سرایی و روضه‌خوانی حاج نریمان پناهی در سوگ حضرت زهرا(س) و پیراهن امام حسین(ع) بود.

