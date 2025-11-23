وصیت سیاسی حضرت زهرا(س)؛ از بستر احتضار تا استمرار خط ولایت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حادثه سقیفه بنی‌ساعده که بلافاصله پس از رحلت حضرت محمد مصطفی(ص) رخ داد، جامعه نوپای اسلامی را در یکی از حساسترین و تعیین‌ کننده‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار داد.

در این واقعه، مسیر جانشینی پیامبر(ص) منحرف شد و حق مسلم امیرالمومنین علی(ع) به عنوان وصی و جانشین بر حق رسول‌الله(ص) نادیده گرفته شد. در این فضای ملتهب و بحرانی، دفاع حضرت فاطمه زهرا(س) تنها یک واکنش عاطفی یا دفاع از حق شخصی و خانوادگی نبود. این دفاع، یک استراتژی حساب شده و مبتنی بر درایت الهی بود که با آگاهی از پیامدهای سرنوشت‌ساز آن برای آینده اسلام طراحی و اجرا شد. ایشان با شجاعت و بینشی کم‌نظیر، به میدان آمدند تا از اصل امامت که ضامن بقا و هدایت امت است دفاع کنند. یکی از گواهان روشن این استراتژی، خطبه‌ای است که حضرت در بستر بیماری و در آستانه شهادت خویش ایراد فرمودند.

هنگامی که گروهی از زنان مهاجر و انصار برای عیادت ایشان آمدند، حضرت فاطمه زهرا(س) از این فرصت استفاده کردند تا یکبار دیگر حقایق را برای امت بیان کنند و هشداری تاریخی را به نسل‌های آینده منتقل نمایند.

محورهای اساسی خطبه صدیقه کبری(س) در بستر بیماری

۱. توبیخ انصار و مهاجرین: دفاع از امامت، دفاع از اسلام

مهم‌ترین نکتۀ در این خطبه، تمرکز بر مسئله خلافت و امامت است. اگرچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که حضرت در مورد مظلومیت شخصی یا مصادره فدک سخن می‌گویند، اما لایه زیرین و هدف اصلی این بیانات، دفاع از اصل ولایت و رهبری است. حضرت زهرا(س) به خوبی می‌دانستند که اگر پایه نخستین حکومت اسلامی بر اساس انحراف از وصایت نبوی بنا نهاده شود، آینده اسلام به خطر خواهد افتاد.

بنابراین دفاع ایشان از امامت، در حقیقت دفاع از هویت و اساس اسلام بود و دلسوزی برای هدایت و سعادت مردم، انگیزه اصلی این دفاع جانانه به شمار می‌رفت. ایشان در پاسخ به احوال‌پرسی زنان حاضر، مستقیماً به موضوع انحراف در مسئله ولایت و غصب خلافت می‌پردازند و با بیانی روشنگرانه، پیامدهای این انحراف را برای امت تبیین می‌کنند.

استشهاد به آیۀ قرآن: هشدار درباره خسران مبین حضرت فاطمه(س) برای تأکید بر عظمت فاجعه‌ای که رخ داده بود، به آیه ۱۵ سوره زمر استناد می‌فرمایند:

«فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ»؛ بپرستید هرچه را غیر از او می‌خواهید! [ای پیامبر] بگو: همانا زیانکاران واقعی کسانی هستند که خود و خانواده‌شان را در روز قیامت زیان داده‌اند، آگاه باشید که این همان زیان آشکار است.

توضیح مفصل این استشهاد: «بپرستید هرچه را غیر از او می‌خواهید»: این جمله که در ظاهر خطاب به مشرکان است، در بیانات حضرت زهرا(س) به صورت کنایه‌ای عمیق به کار می‌رود. ایشان با این عبارت به جامعه تازه‌ مسلمان هشدار می‌دهند که گرایش به حکومت و رهبری غیرالهی و انتخاب طاغوت به جای امام معصوم، شکلی نوین از عبادت غیرخدا و پیروی از هوای نفس است. وقتی امت، رهبری منصوب از سوی خدا امیرالمومنین علی(ع) را رها کند و به سراغ رهبری منتخب بر اساس مصلحت‌ اندیشی‌های دنیوی برود، در حقیقت چیزی غیر از خدا را عبادت کرده است. «همانا زیانکاران واقعی…»: این بخش از آیه، مستقیم به سرنوشت کسانی اشاره دارد که در ماجرای سقیفه و غصب خلافت، نقش داشتند یا سکوت اختیار کردند.

حضرت با استناد به این آیه هشدار می‌دهند که زیان این عمل، تنها محدود به دنیا نیست، بلکه دامنگیر آخرت و اهل و عیال افراد نیز خواهد شد.

«خسارت نفس و خانواده» نشان می‌دهد که این انحراف تنها یک اشتباه سیاسی نیست، بلکه یک گناه کبیره است که سرنوشت اخروی فرد و حتی خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. «این همان زیان آشکار است»: حضرت زهرا(س) با تأکید بر عبارت «الخُسران المُبین»، نتیجه این انحراف را «زیانی آشکار و غیرقابل انکار» می‌دانند. زیانی که نه پنهان است و نه جبران‌پذیر. این زیان، دور ماندن از هدایت الهی، قرار گرفتن در مسیر ضلالت و به خطر افتادن سعادت ابدی است.

۲. ویژگی‌های حکومت و فضائل امیرالمؤمنین علی(ع)

پس از آنکه حضرت زهرا(س) با استدلال‌های قاطع و رسا، حق غصب‌شده خویش و همسرش را طلب کردند و با متصدیان حکومت اتمام حجت نمودند، در بخشی از خطبه به بیان علت اصلی محروم شدن امیرالمومنین علی(ع) از حکومت می‌پردازند.

ایشان با بیان این پرسش که «مردم از ابوالحسن(ع) چه عیبی گرفتند؟» خود پاسخ می‌دهند: «زیرا شمشیرش، خویش و بیگانه، شجاع و ترسو نمی‌شناخت و دریافتند که او به مرگ توجهی ندارد و دیدند که او چگونه بر آن‌ها می‌تازد و آنان را به وادی فنا می‌افکند و برخی را برای عقوبت و سرمشق دیگران باقی می‌گذارد و به کتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودی خداوند بود» این جملات کلیدی، در حقیقت بیانگر ویژگی‌های یک حاکم آرمانی و حکومت عدل اسلامی است:

الف. نَکِیرَ سَیْفِهِ (دشمنی شمشیرش): این ویژگی به شجاعت و قاطعیت حاکم در برابر دشمنان داخلی و خارجی اشاره دارد. حاکم اسلامی نباید در برابر متجاوزان و منحرفان سکوت کند. شمشیر امیرالمومنین(ع) همواره در خدمت اسلام و برای درهم کوبیدن کفر و نفاق بود.

ب. قِلَّةَ مُبَالاتِهِ بِحَتْفِهِ (به مرگ توجهی ندارد): حاکم اسلامی باید در راه خدا استوار باشد که از هیچ تهدید و خطری نهراسد. علی(ع) در راه احقاق حق، از جان خود مایه می‌گذاشت و این برای قدرت‌طلبان دنیاگرا بسیار خطرناک بود.

ج. شِدَّةَ وَطْأَتِهِ (سختگیری و قاطعیتش): این صفت به عدالت سختگیرانه و تبعیض ناپذیر امام(ع) اشاره دارد. در حکومت علی(ع) هیچکس به دلیل مقام، ثروت یا قبیله بر دیگری برتری نداشت و حدّ خدا بر همگان به یکسان اجرا می‌شد. این ویژگی برای اشراف و قدرتمندان که به امتیازات خود خو گرفته بودند، غیرقابل تحمل بود.

د. نَکَالَ وَقْعَتِهِ (کیفر و عبرت‌آموزی ضرباتش): مجازات‌ها و قضاوت‌های امام(ع) چنان عادلانه و کوبنده بود که برای دیگران عبرت می‌شد و مانع از تکرار جرم می‌گردید. این امر امنیت و عدالت را برای توده مردم به ارمغان می آورد، اما بستر فساد را بر مفسدان می‌بست.

هـ. تَنَمُّرَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ (خروش و غیرتش در راه خدا): غیرت دینی امیرالمومنین(ع) اجازه نمی‌داد کوچکترین تعرضی به حریم دین خدا شود. این غیرت، مصلحت اندیشی‌های سیاسی و سکوت در برابر انحرافات را برنمی‌تابید.

حضرت صدیقه کبری(س) با برشمردن این صفات، به روشنی اعلام می‌کنند که مشکل مولا نه یک ضعف، که همان کمالات و فضائلی بود که او را شایسته‌ترین فرد برای حکومت می‌کرد. مشکل با او، «خوب بودن بیش از حد» او بود؛ زیرا حکومت او جایی برای زراندوزی، تبعیض، نفوذ اشراف و انحراف از مسیر حق باقی نمی‌گذاشت. بنابراین، حکومت امیرالمومنین(ع) از نگاه فاطمه زهرا(س) الگوی کامل حکومت اسلامی است؛ حکومتی که عدالت، شجاعت، تقوا و اخلاص در آن حاکم است.

۳-. تعجب از انتخاب مردم و ارزیابی آن با معیار قرآن

حضرت فاطمه(س) در بخش دیگری از خطبه که در جمع زنان انصار و مهاجر در مدینه ایراد فرمودند، با زبانی توبیخ آمیز و متعجبانه، به ارزیابی انتخاب مردم می‌پردازند. ایشان با مقایسه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) که مردم آنان را کنار زدند، با کسانی که به حکومت برگزیدند، این انتخاب را به شدت به چالش می‌کشند. ایشان با استناد به دو آیه از قرآن کریم، این گزینش را تقبیح می‌کنند:



الف. تمسک به آیه ۱۳ سوره مبارکه حج: «یَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَیٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ» تحلیل حضرت زهرا(س): حضرت با این استشهاد، به مردم هشدار می‌دهند که شما کسانی را به ولایت و حکومت برگزیدید که زیانشان برای شما از سودشان نزدیکتر و بیشتر است. این حاکمان، به جای آنکه مایه خیر و برکت و سعادت باشند، به دلیل دوری از علم و تقوای اهل‌بیت(ع) موجبات گمراهی، تفرقه و دوری از مسیر حق را فراهم خواهند کرد. بنابراین، این انتخاب، «بدترین مولایی» است که می‌توان برگزید.



ب. تمسک به آیه ۵۰ سوره مبارکه کهف: «… بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا» تحلیل حضرت زهرا(س): این آیه در اصل در مورد انتخاب ابلیس به جای خداوند است. حضرت فاطمه(س) با مهارتی کم‌نظیر این آیه را در مورد انتخاب حاکمان جدید به جای اهل‌بیت(ع) به کار می‌برند. ایشان می‌فرمایند که شما اهل‌بیت پیامبر(ص) را که عِدل قرآن و معدن علم و فضیلت بودند، رها کردید و به سراغ جانشینانی رفتید که انتخابشان، «بدترین جانشینی» برای ستمکاران «به خود و جامعه» است. این آیه به طور ضمنی اشاره دارد که این انتخاب، ظالمانه و همانند انتخاب کفار است.

۴. انذار پایانی

حضرت صدیقه کبری(س) پس از بیان روشنگری‌های خویش دانست این سخنان بر قلب سخت آن مردم تأثیری نخواهد داشت، از این رو آخرین تیر ترکش برای تنبیه و هدایت مردم به کار گرفت. حضرت در بخش پایانی نتیجه سر سپردن به اهل سقیفه را بیان می‌فرمایند: که گمان می‌کنید حاصل کارتان آرامش و رفاه است، اما جز بدبختی حاصلی برای شما نخواهد داشت. پس از پایان یافتن خطبه شریفه بانوی دو عالم(س) زنان مهاجر و انصار برای همسران خویش مواضع قطعی و رسمی صدیقه کبری را بیان کردند و آمدند برای عذرخواهی که ما نمی‌توانیم دیگر نقض عهد کنیم با خلیفه وقت عهد کردیم و دیگر از ما کاری ساخته نیست و حضرت زهرا(س) این عذرخواهی را رد فرموند که اگر نقض عهدی است شما غدیر را فراموش کرده‌اید که عهدی را نقض کردید که ۷۰ روز پیش رسول خدا(ص) با شما بست و شما از کدام عهد سخن می‌گویید؟

جمع‌بندی نهایی

دفاع حضرت فاطمه زهرا(س) ستون فقرات تثبیت امامت در آن برهه حساس بود. اگر این مواضع قاطع و روشنگرانه نبود، چه بسا حقانیت خط امامت در پس پرده غصب و سیاست‌بازی‌های زمانه محو می‌شد. بنابراین، این استراتژی، نه تنها یک نقطه تعیین‌کننده، بلکه مهمترین استراتژی برای حفظ اسلام ناب محمدی(ص) در آن مقطع بود که آثار آن تا امروز و تا ظهور حجت خدا (عج) ادامه دارد. ان‌شاء‌الله تعالی.

به قلم حجت‌الاسلام عباس احمدی اراکی

