به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در سفر به شهرستان تالش در دیدار با امام‌جمعه و جمعی از مسئولان تالش، با بیان اینکه حضور در این جمع تأثیرگذار را مغتنم می‌داند، گفت: بسیج از ابتکارات امام (ره) بود؛ ابتکاری که جریان انقلابی را در داخل نظام جمهوری اسلامی به‌صورت سیستماتیک سازماندهی کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی این اندیشه در صدر اسلام افزود: ریشه‌های حرکت بسیجی در تاریخ اسلام کاملاً قابل مشاهده است. در زندگی پیامبر(ص) وقتی عبارت "امت سیاسی" را دیدم، توجه کردم که حضرت نه فقط درباره اخوت انصار و مهاجران، بلکه درباره همه ساکنان مدینه به‌عنوان “امت سیاسی” سخن گفته‌اند؛ امتی که به آرمان‌های مشترک باور دارد.»

بسیج؛ شجره طیبه اختصاصی جمهوری اسلامی

آیت‌الله رمضانی، بسیج را پدیده‌ای بی‌نظیر و مختص نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: در هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی دنیا، چنین مفهومی تعریف نشده است. بسیج شجره طیبه‌ای است که می‌تواند شاخ و برگ‌های فراوان و آثار اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به سرمایه‌بودن بسیج گفت: به برکت مفهوم‌سازی امام، ما امروز به یک سرمایه اجتماعی عظیم رسیده‌ایم. سرمایه اجتماعی یعنی ظرفیتی که هم برای حل چالش‌های یک جامعه و هم برای اقدامات ایجابی و پیشرفت آن بسیار اثرگذار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت نگاه الهی به این سرمایه اجتماعی تصریح کرد: اگر نگاه الهی به این ظرفیت داشته باشیم، به‌جای همکاری صرف، به همدلی می‌رسیم. همکاری یک سطح است اما همدلی مرتبه‌ بالاتری است و لازمه آن شناخت درست ظرفیت‌هاست.

وی برای توضیح مسیر تحقق همدلی، چهار مرحله را تشریح کرد: مرحله اول تعارف است؛ یعنی شناخت ظرفیت‌های یکدیگر. مرحله دوم تفاهم؛ یعنی رسیدن به فهم مشترک نسبت به یک اقدام یا حرکت مشترک. مرحله سوم تعامل و مرحله چهارم هم‌افزایی است. اگر می‌خواهیم هم‌افزایی ظرفیت‌ها در شهرستان شکل بگیرد، باید از تعارف و تفاهم شروع کنیم تا ظرفیت‌ها هدر نرود.

تمام ظرفیت‌های شهرستان باید کنار هم قرار گیرند

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تنوع ظرفیت‌ها در تالش گفت: امام‌جمعه ظرفیت است؛ فرماندار ظرفیت است؛ دادگستری، سپاه، بسیج، ادارات، روحانیت، دانشگاه و اساتید، همگی ظرفیت هستند. این ظرفیت‌ها باید کنار هم باشند. جناح‌بندی‌های چپ و راست، تیم‌بازی و تقسیمات کاذب همیشه آسیب‌زا بوده و نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و نفوذ دشمن در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: همه ما به اندازه کافی با مشکلات واقعی روبه‌رو هستیم و دشمن نیز در حوزه‌های گوناگون نفوذ کرده است.

هشدار درباره تهدیدهای فرهنگی و ضرورت صیانت از بافت شهری

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر حساسیت‌های فرهنگی تالش و گیلان، خطاب به مسئولان گفت: در حوزه گردشگری اگر ظرفیت‌هایی وجود دارد باید برای آن فکر اساسی شود. لازم است همه دستگاه‌ها برای این موضوع پای کار بیایند. در کنار توسعه گردشگری باید توجه جدی به حوزه فرهنگی داشت.

آیت‌الله رمضانی در پایان گفت: همه ما در آزمونی بزرگ قرار داریم و باید وظایف خود را درست انجام دهیم. امیدوارم خداوند توفیق دهد که موفق، مؤید و منصور باشیم.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴