به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که حملات مکرر ارتش اشغالگر اسرائیل به تجهیزات بازسازی و سایر تأسیسات غیرنظامی در جنوب لبنان در طول سال ۲۰۲۵ «نقض قوانین جنگ است و جنایات جنگی محسوب میشود».
رمزی قیس، پژوهشگر لبنان در این سازمان، گفت: «در بحبوحه آتشبس، نیروهای اسرائیلی حملات غیرقانونی را علیه تجهیزات و تأسیسات بازسازی آغاز کردند.» وی افزود: «پس از تبدیل شهرهای مرزی متعدد در جنوب لبنان به ویرانه، ارتش اسرائیل اکنون تلاش میکند تا مانع تلاشهای دهها هزار نفر از ساکنان برای بازسازی خانههای ویران شده و بازگشت به شهرهایشان شود.»
دیدهبان حقوق بشر چهار حمله به اماکن مرتبط با بازسازی، از جمله سه حمله به فضاهای نمایشگاهی روباز و تأسیسات نگهداری بولدوزرها، بیلهای مکانیکی و ماشینآلات سنگین در شهرهای دیرسریان، المصلح و انصاریه در جنوب لبنان و همچنین حملهای به یک کارخانه سیمان و آسفالت در سینا را بررسی کرد.
محققان از این اماکن بازدید کرده و با ۱۳ نفر، از جمله صاحبان تأسیسات ذخیرهسازی و نگهداری، شهرداران، یک مدیر کارخانه سیمان و آسفالت، یک پیمانکار دولتی و سه نفر که برای یک سازمان غیردولتی بینالمللی که در جنوب لبنان کمکرسانی میکند، کار میکنند، مصاحبه کردند. دیدهبان حقوق بشر همچنین اسناد موجودی و قراردادهای ارائه شده توسط سه نفر از صاحبان این اماکن را بررسی کرد.
این چهار حمله هوایی بیش از ۳۶۰ قطعه تجهیزات سنگین و همچنین یک کارخانه آسفالت و سیمان را نابود کرد. صاحبان سایتهای تجهیزات سنگین گفتند که این ماشینآلات را به نقاط مختلف لبنان فروخته یا اجاره دادهاند و برخی از تجهیزاتی که فروخته یا اجاره کردهاند در تلاشهای بازسازی غیرنظامی، از جمله آواربرداری، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ابراهیم کریم، صاحب یک سایت در دیر سریان، گفت: «ما حتی نمیتوانیم آوار را جمعآوری کنیم، زیرا میترسیم که در این صورت، ماشینآلات بیشتری که برای جمعآوری آوار استفاده میکنیم، بمباران شوند. بنابراین آوار را با دست جابهجا کردیم.»
دیدهبان حقوق بشر هیچ مدرکی دال بر وجود اهداف نظامی در داخل یا اطراف این سایتها پیدا نکرد.
محققان توانستند تأیید کنند که برخی از وسایل نقلیه و تجهیزات برای اهداف غیرنظامی استفاده میشدند.
این سازمان خاطرنشان کرد که محققان قادر به تأیید استفاده از تمام وسایل نقلیه و موادی که مورد حمله قرار گرفتند، نبودند، اما هیچ مدرکی دال بر استفاده آنها برای اهداف نظامی توسط حزبالله پیدا نکردند.
