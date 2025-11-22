به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین علیزاده، مدیر محترم حوزههای علمیه خواهران، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری (س)، بر لزوم یک «تحول هدفمند» در خدماترسانی و برنامههای آموزشی این قشر تأکید کرد.
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه با تأکید بر اهمیت مقام زن در نظام اسلامی، اظهار داشت : خدمات ارائه شده به اساتید، مبلغین و کادر اداری حوزههای علمیه خواهران نباید هیچ تفاوتی با برادران داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما در مرکز خدمات خود را خادم این حوزه میدانیم و هدف ما این است که تمام تسهیلات و پشتیبانیهای لازم فراهم شود تا طلاب خواهر با فراغ بال به رسالت خطیر خود در ترویج معارف دینی بپردازند.
حجتالاسلام میرمحمدی با نگاهی تحلیلی، بر ضرورت بازبینی دقیق سرفصلها تأکید کرد:ما نباید از یک مدل آموزشی یکسان برای همه استفاده کنیم. طلاب خواهر که درصد بالایی از آنان در پی ایفای نقش در لایههای مختلف اجتماعی هستند، نیازمند آموزشهای مسئلهمحور هستند. آموزش نباید صرفاً آکادمیک و تئوریک باقی بماند؛ بلکه باید دردِ جامعه بانوان را بشناسد و درمان ارائه دهد. تدریس دروس عمیق حوزوی در جای خود ارزشمند است، اما باید به این نکته توجه کرد که اکثریت قریب به اتفاق خواهران، قرار است در میدان عمل، نقش مربی، مشاور و مبلغ را ایفا کنند؛ لذا دروس باید متناسب با این مأموریتهای میدانی طراحی شوند.
وی همچنین بر لزوم تقویت حضور فعال مبلغات خواهر در عرصههای فرهنگی و تبلیغی خارج از حوزه، بهویژه در فضاهای عمومی، تأکید کرد.
وی ادامه داد: مروزه مدیریت منابع مالی باید با دقت مضاعفی انجام گیرد. ما نیازمند همفکری در سطح کارشناسی برای بهینهسازی مصرف بودجهها هستیم تا هر ریال هزینه شده، منجر به بازدهی مثبت شود. در این مسیر، نباید از حمایت از اساتید و مبلغین خدایی نکرده کوتاهی کنیم.
حجتالاسلام میرمحمدی در پایان، تصویر نهایی تربیت طلاب را اینگونه ترسیم نمود: فارغالتحصیلان حوزههای خواهران باید تربیت شوند تا نقش محوری در اصلاح ساختارهای فرهنگی جامعه ایفا کنند و حضوری قوی و اثرگذار در مساجد و مراکز فعال اجتماعی داشته باشند. هدف نهایی این است که مراکز حوزوی بتوانند بهدرستی به رسالت تاریخی خود، که همان تحقق اهداف متعالی علمای سلف است، جامه عمل بپوشانند.
