به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بهاره جنگروی، مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب، در نشست خبری دسته عزاداری خانوادگی «حجاب فاطمی» که روز شنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در روز استکبارستیزی و توصیه ایشان به دختران و بانوان برای توجه و دعوت اطرافیان به «حجاب زینبی و زهرایی»، گفت: ما پیش از بیان این توصیه از سوی رهبر انقلاب، تبلیغ برنامه‌ای را آغاز کرده بودیم که هدف آن احیا و تجدید پیمان با آرمان‌های فاطمی است. حضرت زهرا(س) با حجاب، عفت و حیا عجین هستند و ما قصد داریم این مسیر را احیا کنیم.

وی افزود: مجموعه دختران انقلاب در نظر دارد دسته عزاداری‌ای را با پرچمداری خانواده شهدا و همراهی علما راه‌اندازی کند که روز جمعه ۷ آذر رأس ساعت ۱۴:۳۰ از چهارراه ولیعصر تهران به سمت دانشگاه تهران حرکت خواهد کرد.

جنگروی با اشاره به استقبال مردم از مناسبت‌های دینی و انقلابی گفت: مردم ما دیندار هستند. در فاطمیه، محرم، تشییع شهدا و سایر مناسبت‌ها حضور پرشوری دارند. دشمن با تولید موج رسانه‌ای تلاش می‌کند نشان دهد زن ایرانی از حجاب و حیای فاطمی فاصله گرفته، در حالی که این تصویرسازی‌ها یا گزینشی است یا با هوش مصنوعی تولید می‌شود.

وی در ادامه با بیان نمونه‌هایی از مقاومت تاریخی زنان ایرانی در دوره کشف حجاب رضاخان افزود: زن ایرانی برای حجاب ایستاده است، چون می‌داند این پوشش هم فرهنگ ملی اوست و هم فرهنگ دینی‌اش.

جنگروی تصریح کرد: جریان دختران انقلاب فعالیت‌های خود را محدود به فضای مجازی یا جلسات رسمی نکرده و در میدان حضور دارد: در کافه‌ها، پارک‌ها و فضاهای عمومی فعالیت می‌کنیم. بسیاری از دخترانی که تحت‌تأثیر فضای رسانه‌ای روسری‌شان افتاده بود، وقتی فرهنگ ملی و سبک زندگی حضرت زهرا و حضرت زینب را برایشان تبیین می‌کنیم، دوباره حجاب را انتخاب می‌کنند.

وی به روایت‌هایی از تاثیرگذاری این فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: دخترانی که در چهارراه ولیعصر درباره جایگاه عفت فاطمی شنیدند، همان‌جا روسری سر کردند. بسیاری از آنها حتی نمی‌دانستند حضرت زهرا(س) تا چه حد نسبت به عفاف و پوشش حساس بودند.

جنگروی از تمام زنان ایرانی با هر گرایش سیاسی دعوت کرد در این حرکت شرکت کنند و افزود: مجموعه دختران انقلاب فراجناحی است. ما حول حکم خدا، وصیت شهدا، فرهنگ ملی و قانون کشور جمع شده‌ایم. اشتراک همه ما حجاب، امام حسین(ع) و آرمان‌های شهداست.

وی با تاکید بر اینکه حجاب وصیت شهدا و دغدغه شهید حاج قاسم سلیمانی است، گفت: «نمی‌شود نسبت به دختر خود حساس بود اما نسبت به دختران جامعه بی‌تفاوت. ما باید برای همه دختران جامعه آنچه را می‌پسندیم که برای خانواده خود می‌پسندیم.

جنگروی در ادامه با اشاره به تأثیرات جنگ غزه بر افکار عمومی گفت: دختری که برای کودکان زیر آوار اشک می‌ریزد، وقتی می‌فهمد همان عامل جنایت در غزه، حامی برداشتن روسری اوست، می‌پرسد چرا پیش از این برایش تبیین نشده بود.

وی با بیان اینکه این دسته عزاداری اجتماعی فراگیر است، افزود: پس از این برنامه، جریان دختران انقلاب قرار است در ۲۰۰ تا ۳۰۰ نقطه تهران به‌صورت محله‌محور دعوت به حجاب زهرایی را آغاز کند.

جنگروی همچنین از کمبود حمایت نهادی و بی‌عدالتی فرهنگی انتقاد کرد و گفت: برای این دسته عزاداری نه حمایتی شده و نه حتی یک بنر در سطح شهر نصب شده است. در حالی که برخی برنامه‌های دیگر با حمایت گسترده مسئولان و حضور آنان در ردیف‌های اول برگزار می‌شود.

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب افزود: اگر نهادی مدعی کمک مالی به دختران انقلاب است، اعلام کند. چرا برخی می‌خواهند حرکت‌های مردمی را زیر سوال ببرند؟

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت وجود قانون در کنار فعالیت‌های فرهنگی گفت: بسیاری از دختران با تبیین و گفت‌وگو قانع می‌شوند و روسری سر می‌کنند، اما برای افرادی که با ناهنجاری آشکار وارد خیابان می‌شوند و با کار فرهنگی هم اقناع نمی‌شوند، قانون لازم است.

جنگروی در پایان تأکید کرد که در این برنامه «خانواده شهدا پرچمدار» خواهند بود و حتی دخترانی که روزی بی‌حجاب بوده‌اند، قرار است حضور پیدا کنند و از تجربه بازگشت خود سخن بگویند.



