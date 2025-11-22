حضور ۱۳۲ مبلغ در اجرای سوگواره یاس نبوی در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - نشست مبلغین اعزامی طرح سوگواره یاس نبوی در استان گیلان امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ با حضور جمعی از روحانیون و فعالان فرهنگی در اداره کل اوقاف گیلان در رشت برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی مردم این خطه اظهار داشت: گیلان در طول تاریخ همواره بهعنوان یکی از مراکز مهم فرهنگ دینی و مذهبی شناخته شده است و این ظرفیت باید در مسیر ترویج ارزشهای اسلامی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت مبلغان با زبان روز و بهرهگیری از شیوههای نوین ارتباطی افزود: دشمنان اسلام با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و فرهنگی درصدد تضعیف ارزشهای دینی هستند و وظیفه مبلغان، حضور فعال و هوشمندانه در این عرصه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان همچنین بر اهمیت ارتباط شبکهمحور مبلغان و روحانیون با ادارات دینی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان نهادهای فرهنگی و دینی میتواند زمینهساز اجرای برنامههای مؤثرتر در سطح جامعه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وقف اشاره کرد و آن را راهکاری مؤثر برای رفع نیازهای جامعه دانست و خاطرنشان کرد: وقف یک سنت حسنه اسلامی با انعطافپذیری بسیار گسترده است و میتواند در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقشآفرین باشد.
حجتالاسلام تدینی تاکید کرد: یکی از رسالت های تبلیغی مبلغان و روحانیون باید ترویج فرهنگ وقف و نهادینه کردن این موضوع باشد که وقف، مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهره مند می کند.
این نشست با هدف هماهنگی و توانمندسازی مبلغین اعزامی برای اجرای طرح سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه برگزار شد و شرکتکنندگان برای فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در سطح استان اعلام آمادگی کردند.
گفتنی است، ۳۳ مبلغ اعزامی از قم و ۹۹ روحانی بومی در اجرای سوگواره یاس نبوی با اوقاف گیلان همکاری دارند.
