امام جمعه شیعیان مزار شریف: حضرت زهرا(س) الگوی صبر است

حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف افغانستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به بررسی مفهوم «عدالت» پرداخت و درباره صفت صبر در حضرت فاطمه(س) نیز نکاتی بیان کرد.

عدالت، آرمان دیرینه بشر

وی درباره مفهوم عدالت گفت: عدالت، آرمان و خواسته کهن بشر است. از زمان آدم علیه السلام بگیریم تا امروز، عدالت خواسته بشریت بوده علاوه بر آن رسالت همه‌ی انبیاء هم بوده است.

سپس تعریف عدالت در فرمایش امام علی علیه السلام را اینگونه بیان کرد: عدالت، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش.

وی با قرائت حدیث پیامبر اکرم(ص): یک ساعت به عدالت رفتار کردن ، بهتر است از ۷۰ سال عبادت است، گفت: حالا پدر و مادر و خانم و استاد عدالت را مراعات کند اینگونه است، ولی یک ساعت عدالت حاکم از ۱۰۰ سال عبادت بهتر است.

اقسام عدالت

این عالم شیعه انواع عدالت را به؛ اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی تقسیم و درباره هر کدام نکاتی را بیان کرد.

وی عدالت اخلاقی را اولین گام دانست که پرتو و شعاع این عدالت درونی، بیرون را روشن می‌کند و ادامه داد: علی علیه السلام فرمودند؛ اولین گام پرهیزگار در عدالت‌خواهی، زدودن و دور کردن هواها و خواهش‌های نفسانی است.

آقای هاشمی عدالت سیاسی را حقوق متقابل مردم و حاکم دانسته و گفت: اگر حکومت با مردم و مردم با حکومت همکاری نکند این نظام ها پایدار نیست. حضرت علی علیه السلام وقتی محمد بن ابی بکر به حکومت مصر فرستاد چنین توصیه کرد: در تمام نگاه‌ها و ملاحظاتت مساوات را رعایت کن، این برای آنست که افراد ضعیف جامعه از لطف تو مأیوس نشوند و مستکبران طمعی به ظلم و بی عدالتی تو نداشته باشند.

امام جمعه شیعیان درباره عدالت اقتصادی گفت: باید کاری کنیم که ثروت در یک جا تجمع نکند و زمینه کار و تولید برای همه فراهم شود، زیرا اگر نشود جامعه از هم می پاشد.

حجت الاسلام هاشمی درباره عدالت قضایی با استاناد به قرآن کریم گفت: حتی در مقابل دشمن هم باید عدالت را رعایت کنید. عدالت، انسان ها را به تقوا نزدیک می‌کند؛ عدالت در واقع حقیقت تقوا است.

موانع اجرای عدالت

وی در ادامه به موانع عدالت اشاره کرد و هواپرستی، تبعیض و خودکامگی را از این عوامل شمرده و به دو حدیث در این مسأله اشاره کرد؛ امام علی علیه السلام فرمودند: هیچ چیزی مانند عدل، شهرها را آباد نکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: خداوند عدالت را از این جهت لازم کرد، که در پرتو آن دل‌ها آرام می‌شود.

فاطمه(س) الگوی امام زمان(ع)

امام جمعه مزار شریف در خطبه دوم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) به حدیثی از امام زمان علیه السلام اشاره کرد که فرمودند: الگوی من، دختر پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

وی حضرت زهرا(س) را الگوی صبر خوانده و گفت: سراسر زندگی ۱۸ ساله‌اش صبر بود، سه سال در محاصره غذایی در شعب ابی‌طالب حضرت زهرا سلام الله علیها صبر کردند؛ شاهد تحمیل جنگ‌های فراوان بود، صبر در خانه‌داری و همسرداری و...

صبر، ریشه دینداری است

هاشمی در ادامه سخنانش درباره صبر به قرائت حدیثی از امام علی علیه السلام پرداخت: کسیکه صبر ندارد، دین نخواهد داشت.

وی با ابیان این‌که «هر جامعه‌ای که صبر داشته باشد رشد می‌کند، صبر را به دو گونه تقسیم کرد:

۱-صبر فعّالانه: صبری که ما را به هدف می‌رساند.

۲-صبر منفعلانه: صبری که جز سختی نتیجه‌ی دیگری ندارد.

بحران فقر و گرسنگی در افغانستان

امام جمعه شیعیان شمال افغانستان در ادامه خطبه دوم به بحران غذایی و فقر در این کشور اشاره کرده و گفت: افغانستان امروز با کمبود مواد غذایی روبرو است. بسیاری از خانواده ها و کودکان امروز افغانستان، وضعیت حیات‌شان بحرانی است.

وی در ادامه پیرامون وضعیت زنان و محدودیت تحصیل دختران صحبت کرد و خطبه را با ذکر مصائب بر حضرت زهرا سلام الله علیها خاتمه بخشید.

