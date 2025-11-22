به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و پنجمین نشست گفت‌وگوی فلسطین در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت و بی‌عملی مجامع بین‌المللی در خصوص این کشتار گفتند: جهان نتوانست جلوی یک نسل‌کشی وحشتناک را برای مدت دو سال بگیرد. ما هنوز هم درک نمی‌کنیم که آن «۲ سال» چه معنایی دارد.

برگزارکنندگان در خصوص این نشست گفتند: در مواجهه با این واقعیت، افکار و احساساتی که به ذهنمان آمد را با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم. خوشبختانه افراد زیادی حضور پیدا کردند و توانستیم بعد از مدت‌ها عکسی گروهی بگیریم.

یکی از شرکت‌کنندگان گفت: این ۲ سال با کسانی گذشت که با دلی پر از محبت و همبستگی نسبت به مردم فلسطین، در کنار هم اشک ریختند و از مرگ دردناک کودکان فلسطینی ناراحت و خشمگین شدند. از این لحظات بسیار سپاسگزارم. وقتی داستان کودکی فلسطینی را شنیدم در حالی که از بزرگ‌ترها خواسته بود او را نجات دهند، به طرز وحشیانه‌ای توسط سربازان اسرائیلی به قتل رسید، درد و ترس و وحشتی که آن کودک احساس کرده بود برایم تداعی شد. امیدوارم روزی ضمیر مردم اسرائیل بیدار شود و مردم فلسطین را به عنوان انسان‌هایی برابر و محترم بشناسند.

شرکت‌کننده دیگری نیز اظهار داشت: من معتقدم که صلح و آزادی از همدردی با دردها و زخم‌های دیگران آغاز می‌شود. برای اینکه بتوانیم با دیگران همدردی کنیم، باید ابتدا قلب خود را احساس کنیم، آن را ابراز کنیم و در ارتباط باشیم. افرادی که یکدیگر را به خوبی نمی‌شناختند، توانستند احساسات خود را از قبیل غم، پشیمانی و خشم به اشتراک بگذارند، برای من این زمان بسیار ارزشمند و گرانبها بود.

