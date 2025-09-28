کد خبر: 1732288

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از معترضان در سئول پایتخت کره جنوبی در همبستگی با مردم فلسطین دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان تصویر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را با پرتاب کفش مورد هدف قرار دادند. آنان با این حرکت خشم خود را نسبت به نسل‌کشی و جنایات ارتش و دولت اشغالگر اسرائیل در نوار غزه ابراز کردند. تظاهرکنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت پایان فوری حملات و توقف کشتار غیرنظامیان فلسطینی تأکید کردند.