به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، بر ضرورت اقدام فوری برای تشکیل نیروی بین‌المللی در نوار غزه تأکید کرد و گفت: تسریع در استقرار این نیرو، گامی اساسی برای تضمین امنیت و اجرای تعهدات بین‌المللی مرتبط با منطقه است.

این اظهارات عبدالعاطی در دیدار با جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا، در حاشیه نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مطرح شد.

وزیر خارجه مصر در این دیدار بر اهمیت اجرای کامل توافق شرم‌الشیخ و آغاز روند بازسازی و بهبود زودهنگام تأکید کرد؛ روندی که شامل جریان منظم کمک‌های انسانی به غزه نیز می‌شود. وی افزود: تلاش مشترک بین‌المللی عنصر کلیدی برای پایبندی به قطعنامه شورای امنیت درباره وضعیت غزه است.

عبدالعاطی همچنین به تشریح آمادگی‌های مصر برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازسازی و بهبود زودهنگام غزه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که بریتانیا در این رویداد مشارکت داشته باشد تا از تلاش‌ها برای کاهش رنج مردم فلسطین حمایت شود.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، دو طرف درباره بحران سودان بحث کردند. وزیر خارجه مصر توضیح داد که قاهره در چارچوب سازوکار چهارجانبه برای حمایت از آرام‌سازی و تثبیت آتش‌بس فراگیر تلاش می‌کند. او تأکید کرد که هر راه‌حل سیاسی باید ضامن حفظ وحدت، حاکمیت و نهادهای ملی سودان باشد.

عبدالعاطی افزود: هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی تنها راه ایجاد شرایط مناسب برای ازسرگیری روند سیاسی است و بار دیگر بر موضع ثابت مصر در حمایت از خواسته‌ها و ثبات ملت سودان تأکید کرد.

