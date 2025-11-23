به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع)_ ابنا _ هشتمین نشست «دالان نوآوری اشراق» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق دفتر تبلیغات اسلامی امروز، ۲۸آبان‌ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد، میزبان بازی «پرونده بی‌نشان» بود که در ژانر جنایی، تحلیلی و معمایی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مرشدین، مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» در این نشست گفت: بازی‌های پرونده‌ای یکی از گونه‌های جذاب بازی‌های فکری و رومیزی هستند که در آن مخاطب باید با استفاده از سرنخ‌ها و مستندات موجود در پرونده، معماها را حل کرده و به نتیجه برسد و «پرونده بی‌نشان» نیز با همین رویکرد طراحی شده تا علاقه‌مندان بتوانند حس یک بازپرس یا قاضی را تجربه کنند.

وی افزود: در این بازی، بازیکن باید نسبت به مرگ مشکوک دختر یکی از مقامات کشور تعیین تکلیف کند و با توجه به مستندات پرونده مشخص کند که آیا مرگ طبیعی بوده یا قتل رخ داده و در صورت وقوع قتل، قاتل چه کسی است.

مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» ادامه داد: مسیر بازی در سه گام طراحی شده است و در گام نخست، بازیکن با پاکت اصلی شامل راهنمای پرونده، صفحه اول روزنامه و صفحه بازی مواجه می‌شود.

وی بیان کرد: در گام دوم، اسناد جدیدی پس از اعتراض و تجدیدنظر در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد که می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در گام سوم نیز پاکت نهایی وجود دارد که بازیکن باید رأی نهایی خود را در آن ثبت کرده و به رئیس پرونده ارائه دهد.

مرشدین گفت: «پرونده بی‌نشان» علاوه‌بر جذابیت معمایی، اقتباسی از داستان شهادت حضرت زهرا(س) است که با زبان امروز بازنویسی شده و مخاطب پس از پایان بازی درمی‌یابد که روایت بازی همان داستان شهادت ایشان است.

وی اظهار کرد: این بازی نمونه‌ای از تلفیق فرهنگ و سرگرمی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد هیجان و جذابیت برای مخاطب، زمینه آشنایی نسل جدید با مفاهیم تاریخی و دینی را نیز فراهم کند.

