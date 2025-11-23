«محفل» در بنگلادش با استقبال هزاران نفری مواجه شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای تعمیق و توسعه دیپلماسی قرآنی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با برنامه ریزی رایزنی فرهنگی ایران در بنگلادش، برنامه قرآنی محفل، ۲۹ آبانماه با همکاری سازمان غیر دولتی قرائت این کشور در محل مسجد بیت المکرم (مسجد ملی و بزرگترین مسجد بنگلادش) شهر داکا اجرا شد.
در این برنامه قرآنی که با استقبال هزاران نفری علاقهمندان و اقشار مختلف مردمی برگزار شد، چهار قاری ممتاز و بین المللی کشورمان حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، محمدرضا پورصفر قاری نوجوان تبریزی و سید جاسم موسوی به تلاوت آیات قرآن پرداختند.
دو قاری از مصر و پاکستان نیز در برنامه حضور داشتند و در کنار قاریان ممتاز و بینالمللی کشورمان، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند.
این برنامه توسط دو شبکه تلویزیونی بنگلادش و شبکههای تلویزیونی ۳ و قرآن کشورمان به صورت پخش زنده پوشش داده شد و تعدادی از کانالها و شبکههای اینترنتی یوتیوب و فیس بوک محلی نیز آن را به صورت گسترده پخش کردند.
در برگزاری این برنامه بزرگ و باشکوه قرآنی، وزارت امور دینی و بنیاد اسلامی بنگلادش که مسئول و متولی رسمی و دولتی برنامهها و فعالیتهای قرآنی در این کشور هستند، مساعدت کردند و خالد حسین سرپرست وزارت امور دینی این کشور و مسئولان بنیاد اسلامی (زیر مجموعه وزارت امور دینی) در بخشهایی از اجرای برنامه حضور یافتند.
جامعه قرآنی ایران با رهنمودهای رهبر انقلاب، عمق و وسعت یافت
شاکرنژاد قبل از تلاوت آیات قرآن کریم در سخنان کوتاهی، گفت: جامعه قرآنی ایران با هدایتها و توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی عمق و گسترش زیادی پیدا کرده و دیپلماسی قرآنی امروز یکی از رویکردهای مهم و اصلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است.
سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از آیات وحدت بخش و راهگشای قرآن برای جوامع اسلامی و مسلمانان از جمله آیات "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" و "إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" افزود: عمل کردن به آیات قرآن، چاره حل مشکلات جهان اسلام و مسلمانان به ویژه مسئله فلسطین و غزه و رهایی از شر رژیم صهیونیستی است.
سخنان شاکرنژاد با استقبال و تائید حاضران و شرکت کنندگان چند هزار نفری برنامه مواجه شد و تکبیرها و ابراز احساسات آنان را در پی داشت.
درمان مصائب غزه و جهان اسلام؛ قرآن مسیر نجاتبخش را روشن میکند
همچنین، سیدرضا میرمحمدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کوتاه از وزارت امور دینی بنگلادش و سازمان غیر دولتی قرائت بابت مساعدت و همکاری در اجرای این برنامه قرآنی بزرگ، تقدیر و تشکر کرد.
وی اظهار امیدواری کرد اجرای این برنامههای قرآنی اثربخش در آینده نیز با حضور قاریان ممتاز و بینالمللی ج.ا.ایران تکرار و تداوم یابد.
میرمحمدی افزود: امروز جهان اسلام و مسلمانان به ویژه در غرب آسیا و فلسطین و غزه درگیر مسائل و مشکلات مزمن و زخمهای کهنهای هستند که درمان و راه حل این مصائب و مشکلات آزار دهنده، پناه بردن به دامن قرآن و عمل کردن به دستورات و مضامین آیات هدایتگر و نجات بخش این کتاب آسمانی و وحیانی است.
